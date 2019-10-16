Обновление iOS 13.1.2 ломает iPhone: не устанавливайте

Пользователям iPhone рекомендуют ждать следующего исправительного патча от Apple

Apple выпустила "глючное" обновление Фото: Unsplash

Свежее обновление iOS 13.1.2 для iPhone, которое должно было исправить ряд небольших проблем с прошивкой, на деле принесло серьезные проблемы владельцам смартфонов от Apple. После установки обновления пользователи стали жаловаться на проблемы со звонками и батареей.

Смотрите также в сюжете о том, почему телефоны взрываются:

Владельцы iPhone, установившие обновление iOS 13.1.2, отмечают, что поговорить по обычному сотовому звонку не получается дольше минуты – происходит сброс. При этом входящие вызовы даже не отображаются. Кратковременным решением проблемы может служить сброс настроек мобильной сети.

Второй серьезной проблемой является быстрый разряд батареи и ее нагрев. К сожалению, решения этой проблемы нет – нужно ждать следующего исправительного патча от Apple. Стоит отметить, что проблемы наблюдаются не у всех. Большинство пользователей iPhone, установивших iOS 13.1.2 вообще не наблюдают вышеописанных проблем.

Напомним, что ранее Apple призналась, что iPhone 6S подлежат бесплатному ремонту. Также недавно Apple iPhone 11 провалил тест на прочность. В то же время, эксперты заметили, что пользователи массово выбрасывают iPhone и покупают Samsung.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.