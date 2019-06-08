Обновление OnePlus 7 Pro сильно улучшила фотокамеру

Прошивка OxygenOS 9.5.7 исправила ряд ошибок фотокамеры, значительно подняв уровень ее качества

OnePlus 7 Pro теперь снимает в разы лучше Фото: TechCrunch

Один из лучших смартфонов 2019 года OnePlus 7 Pro, который вышел в прошлом месяце, уже получил свежее обновление, которое принесло важное улучшение не столько операционной системе, сколько аппаратной части. Прошивка OxygenOS 9.5.7 исправила ряд ошибок фотокамеры, значительно подняв уровень ее качества.

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Патч распространяется поэтапно, поэтому скачать его могут еще не все – на развертывание прошивки по всему миру нужно будет несколько дней. Также стоит отметить, производителю на руку неспешное обновление OnePlus 7 Pro, поскольку пользователи могут обнаружить ошибки и другие серьезные проблемы, а производитель успел бы их оперативно исправить.

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Обновление OxygenOS 9.5.7 исправляет и улучшает следующие настройки фотокамеры:

Улучшена общая контрастность и цветопередача

Улучшена согласованность баланса белого

Улучшена точность и стабильность автофокусировки

Исправлена проблема с зеленоватым тоном в некоторых сценах при слабом освещении

Исправлена проблема шума в некоторых сценах с включенным HDR

Улучшены контрастность и насыщенность цвета при использовании ультраширокого объектива

Улучшены четкость и шумоподавление в условиях низкой освещенности при использовании ультраширокого объектива

Улучшены четкость и шумоподавление при использовании телеобъектива

Улучшены четкость и цвет в ночном режиме Nightscape

Улучшены яркость и четкость в условиях крайне слабого освещения в режиме Nightscape

Что касается исправлений самого Android и его оболочки OxygenOS, то патч улучшает работу активного дисплея, повышает качество звука для голосовых вызовов из сторонних приложений, а также исправляет двойное нажатия для активации дисплея и улучшает чувствительность экрана к сенсору.

Напомним, что ранее Apple iPhone и iPad получили улучшение, которое вызвало у пользователей гнев. В свою очередь майское обновление для Windows 10 "съедает" память, а мы давали рекомендации, как ее очистить.

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