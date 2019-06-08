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Обновление OnePlus 7 Pro сильно улучшила фотокамеру

Прошивка OxygenOS 9.5.7 исправила ряд ошибок фотокамеры, значительно подняв уровень ее качества

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:34
OnePlus 7 Pro теперь снимает в разы лучше
OnePlus 7 Pro теперь снимает в разы лучше
Фото: TechCrunch

Один из лучших смартфонов 2019 года OnePlus 7 Pro, который вышел в прошлом месяце, уже получил свежее обновление, которое принесло важное улучшение не столько операционной системе, сколько аппаратной части. Прошивка OxygenOS 9.5.7 исправила ряд ошибок фотокамеры, значительно подняв уровень ее качества.

Смотрите также в сюжете о том, как делать красивые фотографии в домашних условиях:

Патч распространяется поэтапно, поэтому скачать его могут еще не все – на развертывание прошивки по всему миру нужно будет несколько дней. Также стоит отметить, производителю на руку неспешное обновление OnePlus 7 Pro, поскольку пользователи могут обнаружить ошибки и другие серьезные проблемы, а производитель успел бы их оперативно исправить.

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Обновление OxygenOS 9.5.7 исправляет и улучшает следующие настройки фотокамеры:

  • Улучшена общая контрастность и цветопередача
  • Улучшена согласованность баланса белого
  • Улучшена точность и стабильность автофокусировки
  • Исправлена проблема с зеленоватым тоном в некоторых сценах при слабом освещении
  • Исправлена проблема шума в некоторых сценах с включенным HDR
  • Улучшены контрастность и насыщенность цвета при использовании ультраширокого объектива
  • Улучшены четкость и шумоподавление в условиях низкой освещенности при использовании ультраширокого объектива
  • Улучшены четкость и шумоподавление при использовании телеобъектива
  • Улучшены четкость и цвет в ночном режиме Nightscape
  • Улучшены яркость и четкость в условиях крайне слабого освещения в режиме Nightscape

Что касается исправлений самого Android и его оболочки OxygenOS, то патч улучшает работу активного дисплея, повышает качество звука для голосовых вызовов из сторонних приложений, а также исправляет двойное нажатия для активации дисплея и улучшает чувствительность экрана к сенсору.

Напомним, что ранее Apple iPhone и iPad получили улучшение, которое вызвало у пользователей гнев. В свою очередь майское обновление для Windows 10 "съедает" память, а мы давали рекомендации, как ее очистить.

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Источник: ixbt.com
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