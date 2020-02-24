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Обновление Windows 10 обернулось крахом для пользователей

Microsoft официально признала проблему с патчем KB4532693 и остановила распространение обновления для Windows 10

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15

В средине февраля Microsoft столкнулась с серьезной проблемой, когда компания выпустила проблемный патч для Windows 10 KB4524244, который пришлось срочно отзывать из-за жалоб пользователей. Но если этот апдейт носил локальный характер – не все пользователи столкнулись с проблемой – то новое обновление KB4532693 затронуло большую часть пользователей операционной системы. После установки свежего патча у пользователей Windows 10 удалились важные сохраненные файлы. Об этом сообщает Windows Latest.

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Ошибка в обновлении приводит к загрузке Windows 10 с временным профилем пользователя, что приводит к исчезновению некоторых папок с данными. Как подтвердила команда поддержки Microsoft, информация можно восстановить, перенеся содержимое из временного профиля в постоянный вручную. При этом у части пользователей данные оказались удалены безвозвратно даже после того, как они откатили обновление.

Кроме того, если попытаться удалить апдейт KB4532693 вручную, это может привести к появлению "синего экрана смерти" (должен был бороться неудачный патч KB4524244) и проблемам с загрузкой операционной системы в целом.

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В итоге, столкнувшись с большим количеством жалоб пользователей, Microsoft официально признал проблему с обновлением Windows 10 и остановил распространение обновления.

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Чтобы исправить возникшую проблему, Microsoft рекомендует удалить KB4532693 из меню "Программы и компонены" -> "Просмотр установленных обновлений", где ввести в поиск искомый патч и удалить его правой кнопкой мышки.

Как удалить патч KB4532693

Напомним, что в прошлом году обновление для Windows 10 ломает важную функцию. Также недавно Microsoft закрыла свой самый неудачный проект в истории.

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Источник: Windowslatest
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