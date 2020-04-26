Обновление Windows 10 удаляет личные файлы и ломает компьютеры

Очень много пользователей жалуются на периодически вываливающиеся "синие экраны смерти" после установки апрельского патча KB4549951 для Windows 10

В это непростое время глобального карантина, когда пользователи очень сильно надеются на свои компьютеры, Microsoft выпустила обновление для Windows 10, которое вызывает серьезные проблемы. Свежее исправление может стать одним из худших в истории компании, так как вызывает критические ошибки, приводящие к "синему экрану смерти" (BSOD) и удалению личных файлов.

Патч под названием KB4549951 для Windows 10 был выпущен 14 апреля и нес в себе просто несколько исправлений безопасности. Но как часто случается с обновлениями от Microsoft, он скорее вредит операционной системе, чем помогает ей – пользователи "десятки" столкнулись с рядом проблем после его установки.

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Очень много пользователей жалуются на периодически вываливающиеся "синие экраны смерти" с сообщением ошибки Kernel Mode Heap Corruption, требующие перезагрузки ПК (данные при этом не сохраняются, и работа аварийно прерывается). Другие пользователи отмечают, что операционная система просто не грузится, каждый раз при загрузке показывая злосчастный экран с ошибками вместо рабочего стола.

Удаление патча KB4549951 не помогает исправить ошибки Фото: Сегодня

Как отмечает Windows Latest, наиболее распространенными ошибками, вызванные патчем KB4549951, являются:

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA;

CRITICAL_PROCESS_DIED;

ACPI_BIOS_ERROR;

INACCESSIBLE BOOT DEVICE;

MEMORY_MANAGEMENT;

DPC_WATCHDOG_VIOLATION;

Portcls.sys;

ошибки 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701.

В дополнение к вышеописанным проблемам пользователи сообщают об удалении файлов или перемещении их в другие папки после обновления. Было обнаружено, что все файлы в библиотеке "Документы" старше 1 недели удаляются без уведомления и возможности восстановления. Также пользователи отмечают, что после установки патча происходит сброс настроек в приложениях и потеря всех добавленных в почтовые клиенты аккаунтов.

Пример ошибки BSOD на Windows 10 Фото: Windowslatest

Жалобы продолжают поступать. Удаление обновления KB4549951 не помогает многим пользователям, поэтому настоятельно не рекомендуется обновлять Windows 10 версий 1909 и 1903 и устанавливать накопительное обновление KB4549951 до официальных комментариев Microsoft и исправления всех текущих проблем несмотря на то, что KB4549951 содержит исправления безопасности.

Напомним, что в прошлом году обновление для Windows 10 ломает важную функцию. Также недавно Microsoft закрыла свой самый неудачный проект в истории.

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