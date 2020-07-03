Volkswagen Tiguan 2022 стал красивее и технически совершеннее: фото

Изменения популярного компактного кроссовера Volkswagen Tiguan 2022 направлено на улучшение его самых сильных сторон

За последнее десятилетие компактный кроссовер Volkswagen Tiguan вырос из безвестной модели в один из самых желанных внедорожников в мире. Его успех закрепился в 2019 году, когда производство модели достигло 1 миллиона единиц. Tiguan явяется бестселлером как в Европе, так и на территории США. Теперь Volkswagen, после запуска своих заводов, представил обновленную модель – Tiguan 2022, целью которого является увеличение продаж путем улучшения его самых сильных сторон – дизайна, удобства, оснащения и привлекательного вида, сообщает CNET.

Экстерьер сохраняет узнаваемую форму, но передняя часть была значительно переработана. Изменениям подверглась передняя оптика, которая теперь больше похожа на используемую в восьмом поколении Golf. Также кроссовер получил массивный передний бампер с широкими "жабрами", новые колесные диски и расцветку кузова.

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Практически идеальный интерьер с точки зрения удобства и дизайна Tiguan стал еще лучше, используя проверенные элементы, взятые от других моделей VW, таких как Golf и Arteon. Отделка салона получает новые варианты оформления, в дополнение к новому рулевому колесу с многофункциональной сенсорной панелью. В салоне появилась аудиосистема Fender, 15-цветное освещение и сенсорный модуль для климат-контроля. Сиденья с подогревом из ткани входят в стандартную комплектацию отделки S, а отделки SE, SE R-Line Black и SEL R-Line переходят в кожзаменитель и кожу. Каждый Tiguan оснащается цифровым 8- или 10-дюймовым дисплеем в зависимости от комплектации. В дополнение к этому экрану представлена ​​информационно-развлекательная система VW MIB 3, включающая беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto.

Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1

Базовый Tiguan S комплектуется 17-дюймовыми легкосплавными дисками, бесключевым доступом, светодиодными фарами и задними фонарями. SE оснащен 18-дюймовыми колесами, задней дверью с электроприводом, сенсорным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и системой слежения за движением по полосе. SE R-Line Black комплектуется 20-дюймовыми колесами. На вершине линейки находится SEL R-Line, которая оснащена самым большим 10-дюймовым экраном Digital Cockpit, в дополнение к 15-цветному освещению, интеллектуальному адаптивному круиз-контролю и системой распознавания дорожных знаков.

Все четыре комплектации опираются на один и тот же 2,0-литровый i4 с турбонаддувом, который выдает 184 лошадиных силы и 229 нм крутящего момента в сочетании с 8-ступенчатой ​​DSG. На выбор доступен как передний привод, так и полноприводная версия, включающая третий ряд сидений.

Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 Volkswagen Tiguan 2022 Фото: Motor1 1/20

Volkswagen Tiguan 2022 появится в дилерских центрах в октябре 2021 года. Цены будут объявлены ближе старту продаж в США.

Напомним, что ранее Citroen C4 2021 превратили в электрический кроссовер. А недавно Nissan создал внедорожник без коробки передач.

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