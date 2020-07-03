Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Volkswagen Tiguan 2022 стал красивее и технически совершеннее: фото

Сегодня, 08:20

Изменения популярного компактного кроссовера Volkswagen Tiguan 2022 направлено на улучшение его самых сильных сторон

За последнее десятилетие компактный кроссовер Volkswagen Tiguan вырос из безвестной модели в один из самых желанных внедорожников в мире. Его успех закрепился в 2019 году, когда производство модели достигло 1 миллиона единиц. Tiguan явяется бестселлером как в Европе, так и на территории США. Теперь Volkswagen, после запуска своих заводов, представил обновленную модель – Tiguan 2022, целью которого является увеличение продаж путем улучшения его самых сильных сторон – дизайна, удобства, оснащения и привлекательного вида, сообщает CNET.

Экстерьер сохраняет узнаваемую форму, но передняя часть была значительно переработана. Изменениям подверглась передняя оптика, которая теперь больше похожа на используемую в восьмом поколении Golf. Также кроссовер получил массивный передний бампер с широкими "жабрами", новые колесные диски и расцветку кузова.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядит новая VW Jetta:

Практически идеальный интерьер с точки зрения удобства и дизайна Tiguan стал еще лучше, используя проверенные элементы, взятые от других моделей VW, таких как Golf и Arteon. Отделка салона получает новые варианты оформления, в дополнение к новому рулевому колесу с многофункциональной сенсорной панелью. В салоне появилась аудиосистема Fender, 15-цветное освещение и сенсорный модуль для климат-контроля. Сиденья с подогревом из ткани входят в стандартную комплектацию отделки S, а отделки SE, SE R-Line Black и SEL R-Line переходят в кожзаменитель и кожу. Каждый Tiguan оснащается цифровым 8- или 10-дюймовым дисплеем в зависимости от комплектации. В дополнение к этому экрану представлена ​​информационно-развлекательная система VW MIB 3, включающая беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto.

Volkswagen Tiguan 2022
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1

Базовый Tiguan S комплектуется 17-дюймовыми легкосплавными дисками, бесключевым доступом, светодиодными фарами и задними фонарями. SE оснащен 18-дюймовыми колесами, задней дверью с электроприводом, сенсорным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и системой слежения за движением по полосе. SE R-Line Black комплектуется 20-дюймовыми колесами. На вершине линейки находится SEL R-Line, которая оснащена самым большим 10-дюймовым экраном Digital Cockpit, в дополнение к 15-цветному освещению, интеллектуальному адаптивному круиз-контролю и системой распознавания дорожных знаков.

Читайте также:
Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов для плохих дорог

Все четыре комплектации опираются на один и тот же 2,0-литровый i4 с турбонаддувом, который выдает 184 лошадиных силы и 229 нм крутящего момента в сочетании с 8-ступенчатой ​​DSG. На выбор доступен как передний привод, так и полноприводная версия, включающая третий ряд сидений.

Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
Volkswagen Tiguan 2022
Фото: Motor1
1/20

Volkswagen Tiguan 2022 появится в дилерских центрах в октябре 2021 года. Цены будут объявлены ближе старту продаж в США.

Напомним, что ранее Citroen C4 2021 превратили в электрический кроссовер. А недавно Nissan создал внедорожник без коробки передач.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
BMW сменила логотип бренда с консервативного на радужный Mercedes перекрасил болиды "Формулы-1" протестуя против расизма Ford показал первый в мире внедорожник с "турбогибридом" V6: фото Зачем на спидометрах скорость 200 км/ч и выше – ответ экспертов
авто Volkswagen внедорожник автомобили кроссовер
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона: "Детка"
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона: "Детка"
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру

Популярные статьи

Вчера, 18:40Шоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

Вчера, 12:59Travel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Вчера, 12:26Шоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

Вчера, 12:06Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

1 июляEvents

Гороскоп на 2 июля: кому из знаков зодиака потребуется помощь

1 июляШоу-бизнес

В память о принцессе Диане: лучшие наряды женщины с "большим сердцем"

1 июляFun

Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото

1 июляFood

Летние салаты из руколы: три вкусные идеи

1 июляTravel

Куда поехать в июле в Украине: необычные направления

1 июляПсихология

Четыре знака зодиака, которые притягивают деньги

1 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолею нельзя сидеть сложа руки, а Рыб ждет знакомство

30 июняШоу-бизнес

Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

30 июняFood

Что приготовить на ужин из мяса: ТОП-5 рецептов

30 июняFun

Девочка появилась на свет с аномальными волосами: фото

30 июняШоу-бизнес

Оля Полякова показала мужа и трогательно поздравила его с днем рождения

30 июняFun

Похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Ксению Собчак избили в монастыре - все подробности
Ксению Собчак избили в монастыре - все подробности
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Взяли 1 свеклу и добавили сыр: минутный салат съедают за секунды
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Кефир перед сном «сожжет» лишний жир и уберет выпирающий живот
Кефир перед сном «сожжет» лишний жир и уберет выпирающий живот

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять