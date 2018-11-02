Оборудование для добычи биткоинов используют для поиска черных дыр

В качестве мощностей для поиска галактик используются видеокарты NVIDIA Tesla

Самым эффективным решением для поиска галактик оказались видеокарты. Фото: Advania Data Centers

Исследователи из Университета Западной Австралии разработали систему глубокого обучения, которая может идентифицировать галактики в глубоком космосе. Система получила название ClaRAN, представляет собой систему, которая сканирует изображения, сделанные радиотелескопами и пятнами радиогалактик, которые излучают мощные релятивистские струи из их черных дыр.

Доктор Айви Вонг, астроном из Университета Западной Австралии и автор исследования, утверждает, что черные дыры находятся в центре всех галактик.

Технология ClaRAN позволяет лучшее "рассмотреть" галактики и черные дыры внутри них Фото: Nvidia

"Эти сверхмассивные черные дыры изрыгают струи, которые можно увидеть с помощью радиотелескопа. Со временем, струи могут простираться на огромное расстояние, что затрудняет математический поиск традиционными компьютерами родительской галактики. Технология ClaRAN позволяет проводить более точные вычисления", – прокомментировал Айви Вонг.

В основе технологии ClaRAN используется скоррелированная нейронная сеть с более быстрым регионом (Faster R-CNN), разработанная совместными усилиями Microsoft и Facebook. Ранее подобная технология использовалась для обнаружения лиц людей на фотографиях в социальных сетях, но была переработана под нужны астрономии для распознавания галактик с релятивистскими струями.

ClaRAN обрабатывает 500 различных представлений радиогалактики для более точной класификации Фото: Nvidia

В качестве мощностей для расчетов используются графические карты NVIDIA Tesla, которые любят использовать майнеры для добычи биткоинов.

По словам Доктора Вонга, традиционные X86-64 компьютеры уже обработали 90% источников струй во Вселенной. Но 10% трудно обнаруживаемых галактик остаются необработанными из-за сложности их обнаружения традиционным способом. Поэтому ученые возлагают большие надежды на технологию ClaRAN для обнаружения оставшегося числа неидентифицированных объектов.

Напомним, что ранее пользователи начали жаловаться на то, что видеокарты Nvidia RTX массово умирают. А эксперты заметили что майнинг постепенно умирает из-за чего рухнул рынок видеокарт.