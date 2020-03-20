Обзор Doom Eternal: главный претендент на игру 2020 года

Doom Eternal 2020 оказался гораздо масштабнее, динамичнее и качественнее четырехлетнего Doom 2016

Перезагрузка Doom 2016 в виде продолжения Doom Eternal неожиданно оказалась не просто хорошей, а вообще едва ли не лучшей игрой 2020 года. Чем же этот зубодробительный шутер так привлекает игроков и получает высочайшие оценки критиков, несмотря на кажущуюся вторичность? Читайте в нашем обзоре сайта "Сегодня".

Четыре года назад Doom 2016 внезапно добился замечательного результата: это был спинномозговой и "тупой" шутер в духе боевиков 80-х, но в то же время чрезвычайно "умный" с паркуром, тоннами секретов и вариативностью прохождения уровней-песочниц. Сюжет был незамысловат, упор делался только на динамичный и быстро развивающийся геймплей с идеально выверенной механикой, использующей классическую формулу в современной обертке. И такой подход оказался по душе, как закоренелым любителям "старой школы", так и молодым игрокам, которые приветствуют современный подход к играм. Doom 2016 стал "золотой серединой" и лишний раз доказал пословицу, что старый конь борозды не испортит.

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Такой успех однозначно намекал на продолжение. Однако у id Software появилась проблема: как сделать продолжение так, чтобы оно не ощущалось вторичным? Студия могла бы легко использовать проверенную формулу, как она поступила в случае с Doom II: Hell on Earth, когда, по сути, просто выпустила новые уровни на старом движке – тогда такой "фокус" сработал. Но в 2020 игроки стали разбалованными и такой подход наверняка воспринялся бы в штыки. Нужно было улучшать игру по всем параметрам. В результате получился Doom Eternal, который, несмотря на некоторые недостатки и ощущаемую вторичность, получился самостоятельным продолжением на голову выше оригинала 2016 года.

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Как и в Doom II 1994 года, в Doom Eternal игрок в обличии космического десантника Думгая (DoomGuy) возвращается из ада, чтобы после освобожденного Марса спасти Землю, осажденную демонами. Миллиарды людей были убиты, поэтому напарников нет. Все приходится делать самостоятельно – помощи ждать не от кого. Сразу после старта игры видим первое приятное нововведение от id Software: так как Eternal является прямым продолжением Doom 2016, поэтому приобретенные ранее способности, вроде двойного прыжка, бензопилы и дробовика, доступны сразу. Такой подход освобождает Doom Eternal от рутины начальной прокачки, предлагая кинетический и захватывающий опыт сразу после стартового экрана.

Doom Eternal Фото: The Verge

Дизайн уровней получился гораздо более открытым, разнообразным и вертикальным, чем в Doom 2016. Сейчас не так много шутеров от первого лица, которые демонстрируют такой творческий подход к перемещению в пространстве. Doom Eternal местами напоминает Titanfall 2 из-за его динамичности и создания экстремальных запоминающихся ситуаций. Правда за обширные и детализированные локации теперь нужно расплачиваться повышенными системными требованиями к компьютеру, которые повысились как минимум в 2 раза.

Doom Eternal Фото: The Verge

Залог выживания в игре — это акробатика, добивания и точные выстрелы в голову. Это правило распространяется на боевые арены, которые выигрывают от расширенного внимания к активному движению. Игрокам часто придется использовать окружение для быстрого перемещения, вроде раскачивания на штангах или карабкания по стенам. Этому способствует улучшенная механика двойного рывка вперед, которая расширяет двойной прыжок. Таким образом приходится буквально парить в воздухе выполняя акробатические кульбиты.

Doom Eternal Фото: The Verge

Беспощадные кровавые добивания были улучшены, а их анимации расширены так, что любой патологоанатом бы позавидовал. Причем добивания – это одна из ключевых механик Doom Eternal. Результатом беспощадной казни является получение дополнительных аптечек, патронов и брони. Более того, у монстров теперь появились уязвимые места, точный отстрел которых быстро снизит их активность и приблизит к отправке в ад. Верный спутник Думгая – бензопила – это беспроигрышный вариант для потрошения любого монстра по нажатию всего одной кнопки. Но чтобы нивелировать "читерский" подход такого оружия, его нужно заправлять редкими баками с бензином, так что использовать его возможности надо с умом и только в сложных ситуациях. В качестве альтернативы массового уничтожения можно использовать огнемет, который не только испепеляет демонов, но и дарит броню, однако эта способность сбрасывается по таймеру.

Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam Doom Eternal Фото: Steam 1/17

Из нового вооружения Doom Eternal стоит отметить ледяную бомбу, которая замораживает врагов на месте и "кровавый удар, пробивающий броню. Однако сами сражения теперь требуют быстрой реакции и переключения между оружием под каждого конкретного врага – пройти всю игру с одним дробовиком наперевес не получится, разве что на минимальном уровне сложности.

Doom Eternal Фото: The Verge

Саундтрек Doom Eternal до идеального брутален. Его писал австралийский композитор Мик Гордон, используя всю мощь хеви-металла. Работа Гордона интенсивна и оригинальна, сочетая индустриальные звуки с глубокими басовыми углублениями, которые служат идеальным фоном для придания атмосферы посещения ада на Земле. Это, пожалуй, самый яркий пример того, как хорошо id Software формирует атмосферу новых игр Doom.

При всей своей конструкции Doom Eternal иногда переоценивает себя. Такие вещи, как система улучшения оружия, кажутся бессмысленной отвлекающей рутиной. Не всем может понравится более серьезный подход к сюжету, ставший более глубоким и обладающий множеством кат-сцен, которые прерывают неистовый геймплей. Да, они являются по большей части передышкой между отстрелом демонов. Но в такие моменты определенно складывается ощущение, что Doom Eternal пытается казаться чем-то "большим", чем он является.

Doom Eternal Фото: The Verge

Несмотря на некоторые недостатки, Doom Eternal все же получился более масштабной и амбициозной версией Doom 2016, которая приятно играется благодаря идеально выверенной смеси шутера с паркуром и идеального ощущения оружия в виртуальных руках. Id Software удалось поднять планку качества своей неустаревающей формулы ядерного геймплея на новый уровень, что сделало Doom Eternal очень увлекательным и обязательным к ознакомлению.

Напомним, что ранее Sony презентовала PlayStation 5, а мы рассказывали достоинства и недостатки игровой приставки. Также ранее был опубликован первый скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

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