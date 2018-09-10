Очки виртуальный реальности опасны для детей – офтальмологи

Создатели очков уверяют, что они не наносят вреда, однако врачи другого мнения

Очки виртуальной реальности. Их изобрели для различных медицинских тренировок. А сейчас с помощью них смотрят фильмы и играют в видеоигры. Но безопасный такой гаджет для здоровья – выяснял Георгий Маринов.

Иван Довгань учит школьников три, где моделированию. Уверен, за очками виртуальной реальности будущее. За 7 лет работы над проектом поменял около 10 различных моделей очков. Вот самые дорогие для игр в теннис и катаний на лыжах.

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Блоки создают специальную проекцию, которая видна только в очках. Мужчина уверяет, графика не агрессивна и вреда не наносит. Однако врачи другого мнения.

"Если подростки играют в эти гаджеты, может проявляться снижение зрения, появление близорукости, дальнозоркости. Возможно, астигматизмы, поэтому желательно ограничивать и вовремя проверять зрение", – прокомментировала офтальмолог Алла Грабова.

Ограничивать продолжительность игр нужно прежде всего для детей от 5 до 10 лет, говорят медики. Ведь это период формирования у детей бинокулярного зрения, и подобная графика них вредна. Против таких гаджетов и психологи. Говорят, чрезмерное увлечение "виртуальными" очками вредное и для психики.

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"Длительное использование данных очков ребенком влияет на его вестибулярный аппарат. Причем чем меньше ребенок, тем больше происходит влияние и дезориентация двигательных действий", – комментирует психолог Елена Рыхальская.

Кроме этого, постоянное использование влияет на эмоциональное состояние. У детей снижается активность и риск возникновения депрессий, говорят психологи. Поэтому гаджет лучше использовать дозировано: максимум 5-7 минут в день.