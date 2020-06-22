Огненное кольцо: как мир встретил редкое солнечное затмение

Потрясающее кольцевое затмение 21 июня в воскресенье охватило районы Африки, Ближнего Востока и Азии – очевидцы были в восторге

Первое из двух солнечных затмений 2020 года превратило Солнце в светящееся "огненное кольцо" в воскресенье 21 июня. Жители Африки и Азии, расположенные вдоль узкой полосы тени космического явления, были немногими счастливчиками, которым выпал шанс увидеть редкое "кольцевое" затмение вживую.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна находится от Земли настолько далеко, что не полностью покрывает Солнце, оставляя лишь кольцо солнечного света вокруг нашего спутника. Такой тип затмений получают свое поэтическое прозвище огненное кольцо. Особенность его также в том, что подобные затмения случаются гораздо реже, чем полные.

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Полное кольцевое затмение было видно из частей Африки, Ближнего Востока и Азии в течение всего воскресенья. Северная Индия испытала почти полное затмение: 99,4% солнечного диска было закрыто во время пика затмения. Над Украиной явление прошло незаметно, так как Солнце над нашей территорией было закрыто всего на 1,4% в максимальной фазе, наступившей в 8:51 утра по киевскому времени.

Сегодня.Lifestyle собрали лучшие фотографии солнечного затмения 21 июня, которые были выложены очевидцами в Интернете.

Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus Солнечное затмение 21 июня Фото: ChinaPlus 1/15

Напомним, что ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета. Также мы составляли Календарь затмений-2020: даты и их влияние.

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