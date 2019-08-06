Охотники за планетами обнаружили живого двойника Земли

Телескоп NASA TESS помог найти экзопланету, которая может содержать жидкую воду

Экзопланета находится в "зоне Златовласки" Фото: CNET

Телескоп NASA TESS, сконструированный для поиска экзопланет, сделал ряд монументальных открытий, обнаруживая новые миры с впечатляющей скоростью. На научной конференции, которая в настоящее время проходит в Массачусетском технологическом институте, астрономы поведали о трех новых экзопланетах, вращающихся вокруг карлика M-типа, известного как GJ 357. Это ближайшая планетная система, обнаруженная учеными, на которой потенциально может быть жизнь.

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Одна из открытых планет особенно привлекла внимание ученых, поскольку представляет собой суперземлю с жидкой водой на поверхности, а значит там есть большая вероятность существования жизни. Потенциальному двойнику Земли дали название GJ 357 d. Находится этот "водный мир" всего в 31 световом году от нас в созвездии Гидры. Более того, экзопланета находится в зоне Златовласки своей звезды – пригодном регионе для жизни, где температура может поддерживать воду в жидком состоянии. Тем не менее, он намного ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и год на ней длится всего 55,7 дней.

Потенциальному двойнику Земли дали название GJ 357 d Фото: CNET

"GJ 357 d расположена во внешнем крае "обитаемой зоны", где она получает примерно то же количество тепла, как Марс от Солнца. Если на планете плотная атмосфера, она может удерживать достаточно тепла, для подогрева жидкой воды на ее поверхности", – объясняет астроном из Института астрофизики Макса Планка Диана Коссаковски.

Астрономам понадобятся дополнительные измерения, чтобы понять состав атмосферы планеты, на что могут уйти годы. Поэтому пока можно только надеяться на то, что косвенные признаки наличия на планете GJ 357 d воды подтвердятся наблюдениями.

Напомним, что ранее во Вселенной обнаружены загадочные звезды, в которых горит гелий, а не водород. А недавно космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца.

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