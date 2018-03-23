Опасный мусор: объем пластика в океане за 10 лет увеличится втрое

Океану угрожают также пестициды в сточных водах, промышленные токсины, а также отходы фармацевтических компаний

Океан сильно загрязнен. Фото: depositphotos

За 10 лет количество пластикового мусора в морях и океанах может увеличиться втрое, если не принять решительных мер.

Об этом говорится в докладе Foresight для правительства Британии, сообщает BBC.

"Океан имеет решающее значение для будущего экономики. Для девяти миллиардов человек это источник продовольствия. Но мы так мало знаем о том, что там происходит", – рассказал профессор Эдвард Хилл из Британского национального центра океанографии.

В докладе также говорится, что океан необходимо лучше изучить.

"Мы вкладываем много денег и энтузиазма в миссии в космос, но там нет ничего живого. Морское дно изобилует жизнью. Нам действительно нужна миссия на изучение океана", – говорится в докладе.

В докладе также поднимается вопрос о том, что помимо пластика, океану угрожают также пестициды в сточных водах, промышленные токсины, а также отходы фармацевтических компаний.

Ученые отметили, что от спасения океана может быть много выгоды в виде новых сырьевых ресурсов и даже лекарства от рака.

Тем временем американцы создали реалистичную рыбу-робота. Мягкую роботизированную рыбу назвали SoFi и испытали в Тихом океане на глубине более 15 метров.