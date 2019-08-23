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Opel выпустил первый в мире электромобиль для ралли

Спортивный автомобиль разработан на основе серийного электромобиля Corsa-e

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:35
Раллийный Opel Corsa-e представили в преддверии на Франкфуртском автосалоне 2019
Раллийный Opel Corsa-e представили в преддверии на Франкфуртском автосалоне 2019
Фото: Wheelsage

Автоспорт уже давно является для автопроизводителей лучшим способом опробовать новые технологии или инженерные решения. Если подобные нововведения справятся с гоночными задачами, они должны превосходно работать в повседневной жизни. Однако, Opel сделали наоборот, создав первый в мире раллийный гоночный электромобиль, который основан на серийном автомобиле Corsa-e.

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Электромобиль Opel Corsa-e для ралли дебютировал в четверг в преддверии официального показа на Франкфуртском автосалоне 2019, который начнется в сентябре. Opel пока не дал гоночному автомобилю собственное название, поэтому в СМИ его называют Corsa-e, как и его гражданская версия.

Раллийные заезды на Opel Corsa-e начнутся в 2021 году
Раллийные заезды на Opel Corsa-e начнутся в 2021 году
Фото: Wheelsage

Как и серийный автомобиль, он оснащен полностью электрической трансмиссией, которая состоит из литий-ионной батареи мощностью 50 кВт*ч, подающей заряд на электродвигатель. Силовая установка выдает 136 лошадиных сил при 259 нм крутящего момента, причем эти показатели остаются таковыми как для раллийного автомобиля, так и для серийной модели. Электродвигатель привнесет новые ощущения в раллийный спорт, поскольку крутящий момент в 259 нм срабатывает мгновенно, в отличие от традиционных двигателей, где для достижения пиковой мощности нужно немного времени.

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Но есть и различия в конструкции. Чтобы подготовить Corsa-e к ралли, кузов сделали легче, добавили каркас жесткости и защиту днища. Огнетушитель и замки для капота также присутствуют. У водителя также будет в наличии многофункциональный дисплей с регистратором данных нагрузки электромобиля.

Opel Corsa-e
Фото: Motorglobe
Opel Corsa-e
Фото: Motorglobe
Opel Corsa-e
Фото: Motorglobe
Opel Corsa-e
Фото: Motorglobe
Opel Corsa-e
Фото: Motorglobe
Opel Corsa-e
Фото: Motorglobe
Opel Corsa-e
Фото: Motorglobe
Opel Corsa-e
Фото: Motorglobe
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Компания Opel также поработала над улучшением тормозной системы с учетом возможностей рекуперативного торможения. Самое главное, что есть ручной тормоз для быстрого вхождения в повороты.

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Немецкий бренд планирует выпустить 15 таких гоночных автомобилей для клиентов (да, Opel будет продавать их сторонним покупателям) и на кубок ADAC Opel e-Rally Cup. Раунды будут проходить параллельно с различными мероприятиями Чемпионата Германии по ралли. В 2021 году Opel планирует провести не менее 10 отборочных раундов, чтобы отобрать лучшие таланты и перевести пилотов на чемпионат Европы по ралли среди юниоров, где они будут водить новейшую раллийную машину Corsa R2.

Напомним, что ранее электрокар "Тесла" Илона Маска облетел Солнце. А недавно Ferrari создала самый мощный гибридный суперкар.

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ралли автомобили автоспорт Opel электрокары электромобили
Источник: CNET
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