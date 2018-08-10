Oppo готовит самый сексуальный смартфон в мире

Модель Oppo F9 будет отличаться самой стильной "челкой" от iPhone X.

Модель Oppo F9 будет отличаться самой стильной "челкой". Фото: Oppo

Вырез в верхней части экрана, который впервые появился в iPhone X, вызывает неоднозначные мнения у пользователей: одни его считают уродливым, другие видят в нем практичную необходимость. Тем не менее, многие производители восприняли эту монобровь, как модный тренд.

Китайский производитель смартфонов Oppo решил покорить рынок самым сексуальным вырезом, который когда-либо использовали в смартфонах. В Oppo F9 будет использоваться крошечная выемка, в которой будет размещена фотокамера с ИИ и динамик. При этом вырез будет частью дизайна, одновременно выделяя телефон среди конкурентов.

Oppo F9 Oppo

Oppo даже придумали собственное название этому крохотному вырезу – Waterdrop ("Каплевидный"). Из-за крохотного размера на нем поместился только фронтальный фотомодуль, а разговорный динамик пришлось расположить на самой кромке. Такой вырез позволяет использовать 90,8% пространства для экрана.

Oppo F9 Oppo

Oppo F9 будет получит красивую заднюю крышку в трех цветовых решениях: Sunrise Red, Twilight Blue и Starry Purple. Смартфон также получит технологию VOOC Flash Charge, которая, согласно Oppo, будет заряжать смартфон в 4 раза быстрее, чем стандартная зарядка: благодаря ей аккумулятор емкостью 3500 мАч заряжается на 50% за 30 минут.

Oppo F9 Oppo

Внутри Oppo F9 будет использоваться процессор MediaTek Helio P60, в который входят 8 ядер (4 × Cortex-A73 и 4 × Cortex-A53) с тактовой частотой 2 ГГц и 3-ядерный графический ускоритель Mali-G72 MP3. В базовой конфигурации смартфон оснащен 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт флэш-памяти. Улучшенная модификация подразумевает 6 Гбайт ОЗУ и 128-гигабайтный встроенный накопитель.

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Oppo F9 также получит 16-мегапиксельный модуль со светосилой f/1,85 и вспомогательный 2-мегапиксельный датчик. А в основе фронтальной фотокамеры используется 25-мегапиксельный сенсор Sony IMX576 и объектив с диафрагмой f/2,0. Из прочих характеристик: сканер отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм аудиоразъем, и операционная система Android 8.1 Oreo на базе Color OS 5.2.

На старте продаж, которые намечены на 15 августа, смартфон будет стоить от $345.

Напомним, что ранее Xiaomi создали копию iPhone X за 149 долларов, а в Китае создали самый дешевый смартфон стоимостью 10 долларов.