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Oppo показала смартфон с украденной у Samsung идеей

Китайский производитель смартфонов спрятал камеру под экран и показал, как работает технология

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:38
Фронтальная фотокамера Oppo встроенная в экран
Фронтальная фотокамера Oppo встроенная в экран
Фото: TechSpot

Тренд с вырезом на экране постепенно сходит на нет, поскольку эти челки, как оказалось, только раздражают пользователей. Именитые производители смартфонов пытаются реализовать альтернативные идеи по размещению фронтальной фотокамеры так, чтобы дисплей покрывал всю лицевую часть. Уже были придуманы отверстия под селфи-камеры, перископы, слайдеры, ходили даже слухи о том, что Samsung готовит смартфон с подэкранной камерой, но Oppo ее опередила.

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Oppo опубликовала видео своей селфи-камерой, расположенной под экраном, который она называет Under-Screen Camera (USC). Похожий концепт даже демонстрировала Xiaomi, однако Oppo опередила всех, продемонстрировав, как именно реализована подобная технология.

Демонстрация принципа работы подэкранной "фронталки"
Демонстрация принципа работы подэкранной "фронталки"
Фото: TechSpot

Небольшая область экрана над камерой использует высокопрозрачный материал и переработанную структуру пикселей, которая позволяет свету проникать в камеру. Сам блок камеры использует больший сенсор и более широкую апертуру, чтобы захватывать больше света.

Engadget заявляет, что при определенных условиях в солнечную погоду можно даже увидеть область экрана, где находится камера. Также издание отмечает и недостаток подобной реализации: видео и фото, снятые таким образом страдают от низкой четкости, слабой экспозиции и невысокого разрешения. Производитель уверяет, что для улучшения полученных селфи-снимков используются программные алгоритмы, которые исправляют недостатки, вроде бликов или помутнения, выводя качество фотографий на уровень "обычных смартфонов".

Under-Screen Camera (USC) почти незаметна под экраном
Under-Screen Camera (USC) почти незаметна под экраном
Фото: Engaget

Первый смартфон Oppo с технологией USC должен появиться "в ближайшем будущем", точных сроков пока не называют. А пока эксперты решают, действительно ли это следующий шаг в дизайне смартфонов.

Напомним, что ранее Xiaomi высмеяла ужасные челки смартфонов в пародийны видео. В свою очередь Samsung пообещала улучшить фотокамеры "устаревших" смартфонов.

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Источник: TechSpot
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