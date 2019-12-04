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Определены ТОП-50 лучших игр уходящего десятилетия

Журналисты настоятельно рекомендуют сыграть в любую из игр рейтинга ТОП-50 – они все великолепны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Рейтинг в период с 2010 по 2020 годы
Рейтинг в период с 2010 по 2020 годы
Фото: Polygon

2019 год подходит к концу, и западные издания подводят итоги целого десятилетия в индустрии видеоигр. Редакция портала VG247 составила свой рейтинг из ТОП-50 лучших игр, которые вышли в период с 2010 по 2020 годы.

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Эксперты составили свой собственный список лучших игр, разбив их на уровни, где каждому проекту присуждалось определенное количество очков в зависимости от позиции. Причем игры были взяты со всех игровых платформ: Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Wii/Wii U, Nintendo Switch и компьютеры, чтобы составить наиболее точный рейтинг.

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Авторы понимают, что их выводы не являются 100-процентной истиной. Игровое общество рьяно критикует подобные ТОПы, если в верхних строчках рейтинга не оказывается любимого проекта. Поэтому свой список лучших игр десятилетия является сугубо субъективным. В любом случае, все игры из списка являются лучшими представителями своих жанров, и если вы пропустили хоть одну игру, журналисты настоятельно рекомендуют в них сыграть – они настолько хороши, что не устаревают с годами.

Рейтинг ТОП-50 игр десятилетия выглядит следующим образом:

  1. Ведьмак 3 (2015)
  2. Mass Effect 2 (2010)
  3. Red Dead Redemption 2 (2018)
  4. Skyrim (2011)
  5. Fallout: New Vegas (2010)
  6. God of War (2018)
  7. The Last of Us (2013)
  8. Fallout 4 (2015)
  9. Red Dead Redemption (2010)
  10. Dishonored 2 (2016)
  11. Titanfall 2 (2016)
  12. Destiny 2(2014)
  13. XCOM 2 (2016)
  14. Grand Theft Auto 5 (2013)
  15. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)
  16. Dark Souls 3 (2016)
  17. Stardew Valley (2016)
  18. Hotline Miami (2012)
  19. Ultra Street Fighter 4 (2015)
  20. Portal 2 (2011)
  21. Mass Effect 3 (2012)
  22. Hitman (2016)
  23. Ведьмак 2 (2011)
  24. Persona 4 Golden (2012)
  25. Far Cry 3 (2012)
  26. Bloodborne (2015)
  27. Torchlight 2 (2012)
  28. Metal Gear Solid 5 (2015)
  29. Final Fantasy 15 (2016)
  30. Disco Elysium (2019)
  31. Resident Evil 2 Remake (2019)
  32. Dragon’s Dogma (2012)
  33. Divinity: Original Sin 2 (2017)
  34. Shadow of the Colossus Remastered (2018)
  35. Animal Crossing: New Leaf (2012)
  36. Nier Automata (2017)
  37. Pokemon Go (2016)
  38. Outlast (2013)
  39. Assassin’s Creed Odyssey (2018)
  40. Doom (2016)
  41. FTL (2012)
  42. Civilization 5 (2010)
  43. Battlefield: Bad Company 2 (2010)
  44. Sleeping Dogs (2012)
  45. Fortnite (2017)
  46. Super Mario Odyssey (2018)
  47. Pokemon: Let’s Go (2018)
  48. Danganronpa: Trigger Happy Havoc (2010)
  49. Cities Skylines (2015)
  50. Stellaris (2016)

Напомним, что ранее Esquire назвал ТОП-10 фильмов десятилетия, которые изменили основы кино. Также недавно мы составляли рейтинг ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года.

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