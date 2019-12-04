Определены ТОП-50 лучших игр уходящего десятилетия
Журналисты настоятельно рекомендуют сыграть в любую из игр рейтинга ТОП-50 – они все великолепны
2019 год подходит к концу, и западные издания подводят итоги целого десятилетия в индустрии видеоигр. Редакция портала VG247 составила свой рейтинг из ТОП-50 лучших игр, которые вышли в период с 2010 по 2020 годы.
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Эксперты составили свой собственный список лучших игр, разбив их на уровни, где каждому проекту присуждалось определенное количество очков в зависимости от позиции. Причем игры были взяты со всех игровых платформ: Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Wii/Wii U, Nintendo Switch и компьютеры, чтобы составить наиболее точный рейтинг.
Авторы понимают, что их выводы не являются 100-процентной истиной. Игровое общество рьяно критикует подобные ТОПы, если в верхних строчках рейтинга не оказывается любимого проекта. Поэтому свой список лучших игр десятилетия является сугубо субъективным. В любом случае, все игры из списка являются лучшими представителями своих жанров, и если вы пропустили хоть одну игру, журналисты настоятельно рекомендуют в них сыграть – они настолько хороши, что не устаревают с годами.
Рейтинг ТОП-50 игр десятилетия выглядит следующим образом:
- Ведьмак 3 (2015)
- Mass Effect 2 (2010)
- Red Dead Redemption 2 (2018)
- Skyrim (2011)
- Fallout: New Vegas (2010)
- God of War (2018)
- The Last of Us (2013)
- Fallout 4 (2015)
- Red Dead Redemption (2010)
- Dishonored 2 (2016)
- Titanfall 2 (2016)
- Destiny 2(2014)
- XCOM 2 (2016)
- Grand Theft Auto 5 (2013)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)
- Dark Souls 3 (2016)
- Stardew Valley (2016)
- Hotline Miami (2012)
- Ultra Street Fighter 4 (2015)
- Portal 2 (2011)
- Mass Effect 3 (2012)
- Hitman (2016)
- Ведьмак 2 (2011)
- Persona 4 Golden (2012)
- Far Cry 3 (2012)
- Bloodborne (2015)
- Torchlight 2 (2012)
- Metal Gear Solid 5 (2015)
- Final Fantasy 15 (2016)
- Disco Elysium (2019)
- Resident Evil 2 Remake (2019)
- Dragon’s Dogma (2012)
- Divinity: Original Sin 2 (2017)
- Shadow of the Colossus Remastered (2018)
- Animal Crossing: New Leaf (2012)
- Nier Automata (2017)
- Pokemon Go (2016)
- Outlast (2013)
- Assassin’s Creed Odyssey (2018)
- Doom (2016)
- FTL (2012)
- Civilization 5 (2010)
- Battlefield: Bad Company 2 (2010)
- Sleeping Dogs (2012)
- Fortnite (2017)
- Super Mario Odyssey (2018)
- Pokemon: Let’s Go (2018)
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc (2010)
- Cities Skylines (2015)
- Stellaris (2016)
Напомним, что ранее Esquire назвал ТОП-10 фильмов десятилетия, которые изменили основы кино. Также недавно мы составляли рейтинг ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года.
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