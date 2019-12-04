Определены ТОП-50 лучших игр уходящего десятилетия

Журналисты настоятельно рекомендуют сыграть в любую из игр рейтинга ТОП-50 – они все великолепны

Рейтинг в период с 2010 по 2020 годы Фото: Polygon

2019 год подходит к концу, и западные издания подводят итоги целого десятилетия в индустрии видеоигр. Редакция портала VG247 составила свой рейтинг из ТОП-50 лучших игр, которые вышли в период с 2010 по 2020 годы.

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Эксперты составили свой собственный список лучших игр, разбив их на уровни, где каждому проекту присуждалось определенное количество очков в зависимости от позиции. Причем игры были взяты со всех игровых платформ: Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Wii/Wii U, Nintendo Switch и компьютеры, чтобы составить наиболее точный рейтинг.

Авторы понимают, что их выводы не являются 100-процентной истиной. Игровое общество рьяно критикует подобные ТОПы, если в верхних строчках рейтинга не оказывается любимого проекта. Поэтому свой список лучших игр десятилетия является сугубо субъективным. В любом случае, все игры из списка являются лучшими представителями своих жанров, и если вы пропустили хоть одну игру, журналисты настоятельно рекомендуют в них сыграть – они настолько хороши, что не устаревают с годами.

Рейтинг ТОП-50 игр десятилетия выглядит следующим образом:

Ведьмак 3 (2015) Mass Effect 2 (2010) Red Dead Redemption 2 (2018) Skyrim (2011) Fallout: New Vegas (2010) God of War (2018) The Last of Us (2013) Fallout 4 (2015) Red Dead Redemption (2010) Dishonored 2 (2016) Titanfall 2 (2016) Destiny 2(2014) XCOM 2 (2016) Grand Theft Auto 5 (2013) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) Dark Souls 3 (2016) Stardew Valley (2016) Hotline Miami (2012) Ultra Street Fighter 4 (2015) Portal 2 (2011) Mass Effect 3 (2012) Hitman (2016) Ведьмак 2 (2011) Persona 4 Golden (2012) Far Cry 3 (2012) Bloodborne (2015) Torchlight 2 (2012) Metal Gear Solid 5 (2015) Final Fantasy 15 (2016) Disco Elysium (2019) Resident Evil 2 Remake (2019) Dragon’s Dogma (2012) Divinity: Original Sin 2 (2017) Shadow of the Colossus Remastered (2018) Animal Crossing: New Leaf (2012) Nier Automata (2017) Pokemon Go (2016) Outlast (2013) Assassin’s Creed Odyssey (2018) Doom (2016) FTL (2012) Civilization 5 (2010) Battlefield: Bad Company 2 (2010) Sleeping Dogs (2012) Fortnite (2017) Super Mario Odyssey (2018) Pokemon: Let’s Go (2018) Danganronpa: Trigger Happy Havoc (2010) Cities Skylines (2015) Stellaris (2016)

Напомним, что ранее Esquire назвал ТОП-10 фильмов десятилетия, которые изменили основы кино. Также недавно мы составляли рейтинг ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года.

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