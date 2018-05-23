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Опыт построения IPTV сервиса в США

Интернет продолжает менять мир, привычный телевизор заменяют планшеты, телефоны и персональные компьютеры

Интернет-телевидение стало частью нашей жизни. О его особенностях и перспективах, а также о своем опыте создания крупного IPTV сервиса в США рассказал Артемий Кропачев – международный ИТ-эксперт, автор, менеджер департамента решений автоматизации в крупной международной компании, инноватор и обладатель наивысших сертификационных статусов Red Hat. Артемию удается совмещать сильные лидерские качества, глубокие технические навыки, тренерский профессионализм. И при этом он успевает участвовать в крупных международных проектах.

Для начала расскажите, что такое CenturyLink Stream и интернет-телевидение в целом?

Сейчас достаточно сложно представить нас без интернета, так как он является неотъемлемой частью нашей жизни. Интернет-телевидение – это цифровой способ просмотра привычных нам передач традиционного телевидения через Интернет с любого планшета, персонального компьютера и даже смартфона. Некоторые известные компании уже начали предоставлять подобные сервисы по всему миру. Одним из таких сервисов и является CenturyLink Stream.

Есть ли будущее у традиционного телевидения?

Я думаю, что традиционное телевидение постепенно уходит в прошлое с приходом популярных Интернет-ТВ-сервисов, таких как Netflix, AmazonTV, Youtube Red и DirecTV. Эта современная тенденция продолжает менять мир. Уже сейчас традиционный, всем привычный телевизор с полюбившимися передачами и спортивными каналами нам заменяют планшеты, телефоны и персональные компьютеры.

Что привело вас в это новое для вас направление?

Само направление для меня было новым, но применяемые технологии и решения – нет. У меня накоплен большой опыт реализации различного рода проектов, связанных с открытыми технологиями, автоматизацией и сложными облачными решениями. Одно из главных требований к специалистам в таких проектах – нестандартный, инновационный и новый взгляд. На сегодняшний день большинство компаний по всему миру приходят к пониманию того, насколько сильно ИТ определяет развитие бизнеса и индустрии в целом. Мой опыт позволяет многим компаниям максимально эффективно и плавно организовать переход к инновационным ИТ-решениям и выйти на абсолютно новый уровень ведения бизнеса. Это то, что произошло с одним из крупнейших на сегодняшний день проектов IPTV от компании CenturyLink. Сразу необходимо сказать, что некоторые детали этого проекта я не могу проговаривать ввиду подписанного мной документа о неразглашении коммерческой тайны, но постараюсь максимально донести масштаб и некоторые технические подробности этого действительно уникального в своем роде проекта.

Как так получилось, что именно вас выбрали для участия в таком масштабном и поистине революционном проекте?

Исторически IPTV отдел в CenturyLink занимается инновационными решениями и там работают только талантливые и известные специалисты в своей области. К тому моменту, как я приступил к работе над проектом CenturyLink Stream, меня уже достаточно хорошо знали в индустрии – как за счет других выполненных проектов, так и за счет профессиональных достижений в индустрии и сертификации в области Red Hat. Благодаря этому команда CenturyLink захотела пригласить меня в проект.

Насколько сложна была работа на самом проекте?

Любой проект национального или мирового масштаба всегда очень сложен в реализации. А если к этому добавить инновационную часть и комплексность решения, то сложность задач сразу же возрастает в разы. Отсюда и высокие требования ко всем участникам таких проектов. К тому моменту, когда я присоединился к проекту IPTV, командой CenturyLink уже была проделана определенная работа. Поэтому пришлось сразу же погрузиться в это с головой. Так как IPTV – это не мой основной профиль, то очень много вещей приходилось изучать на ходу, это и протоколы передачи, отдельные компоненты решения, и новые языки программирования. На мне были завязаны многие функции построения эффективного решения с точки зрения технологий и бизнеса. Это и функции менеджера проекта, и технического архитектора, и управление командой архитекторов, инженеров и тестировщиков, а также дополнительно ложились задачи по дальнейшему развитию бизнеса в США.

Расскажите больше о процессе и результатах реализации самого проекта.

К моменту моего старта проект шел полным ходом, поэтому у команды, которая работала над CenturyLink Stream, успело накопиться большое количество сложностей, связанных с автоматизацией и различными компонентами решения. Сам продукт состоит из более чем тысячи различных компонентов, при этом более ста производителей так или иначе вовлечены в его работу, и все это должно быть размещено в более чем десяти центрах обработки данных. Это очень крупный проект. Для его реализации просто необходимо использовать самые передовые решения и инновационные методы и технологии. Именно поэтому мы использовали две основные модели – современная модель разработки приложений Agile и модель непрерывной интеграции и доставки приложений DevOps, что позволило повысить эффективность работы и выпустить первую версию продукта на год раньше запланированного.

Дополнительно было принято решение использовать максимально модульную архитектуру, которая позволяла бы с легкостью заменить любой компонент решения практически на ходу. Так, из сотни различных производителей, которые были изначально задействованы в рамках проекта, уже через полгода усиленной работы это количество удалось снизить вдвое. Этого достигли за счет разработки компонентов внутри компании. Как пример, мы разработали свою систему доставки контента, удовлетворяющую требованиям качества передачи видеотрафика. Мы также оптимизировали очень многие компоненты решения за счет использования более современных и оптимально-производительных продуктов.

Тестирование любого компонента в такого рода проектах – неотъемлемая его часть. Благодаря нашим усилиям были автоматизированы многие процессы тестирования, которые раньше могли занимать до полугода. Теперь же они занимают лишь несколько дней. Это просто перевернуло представление всей компании о том, как должны происходить такого рода вещи.

В общем объеме за один год работы нам удалось сэкономить существенные суммы и сократить сроки наладки и тестирования оборудования в десятки раз. В общем и целом мы проделали очень большую работу и этим действительно можно гордиться.

И в завершение. Можете рассказать немного больше о своих планах на будущее?

Последнее время я стараюсь делиться накопленными знаниями и опытом через публикации научных трудов, написание книг, разработку стандартов и патентов. Я разрабатываю свои курсы по современным решениям для ИТ-профессионалов по всему миру. Недавно заключили контракт с крупным ИТ-изданием на написание серии технических книг. В будущем планирую больше участвовать в качестве спикера в конференциях.