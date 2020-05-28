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Ошибка в популярной игре Minecraft ломает компьютеры

Сегодня, 18:47

Проблема Minecraft Dungeons может стереть данные вашего компьютера при удалении игры, но к счастью, уже есть простое решение

Появившаяся в продаже 26 мая долгожданная игра Minecraft Dungeons получила весьма одобрительные оценки. Это спин-офф оригинальной Minecraft, который превращает мир в подобие action-RPG в духе Diablo. Однако выход Minecraft Dungeons был омрачен серьезной ошибкой – игра может удалить все важные файлы на компьютере без возможности их вернуть.

Об этой критической ошибке сообщили разработчики Mojang Studios. В своем пресс-релизе они сообщили следующее: "Если вы установили Minecraft Dungeons в пользовательский каталог, есть шанс удалить Minecraft Dungeons Launcher вместе с родительским каталогом и все данные в нем".

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Ошибка означает, что, если вы решили установить игру в c:\Minecraft Dungeons, а затем решили удалить ее с помощью встроенного инструмента Windows "Установка и удаление программ", все данные на диске C: могут быть безвозвратно стерты. Проблема была обнаружена Mojang после того, как один из покупателей игры в Twitter написал, что удаление лаунчера уничтожило весь его SSD накопитель, забитый играми.

Mojang отметили, что проблема касается только версий игры с лаунчером. Версия в Windows Store безопасна. Tom's Hardware сообщает, что теперь доступно исправление, которое можно применить, перезапустив модуль запуска.

Mojang предупреждает, что перед удалением пользователи должны убедиться, что программа запуска Minecraft Dungeons использует Bootstrap версии 166 или выше. Это можно проверить, выбрав "Настройки" -> "О программе" -> "Bootstrap". Если число меньше 166, просто перезапустите лаунчер и он обновится с исправлением досадной ошибки.

Напомним, что ранее обновление Windows 10 удаляло личные файлы и ломало компьютеры. Также ранее Microsoft принуждали устанавливать вредные обновления Windows 10.

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Источник: Tom's Guide
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