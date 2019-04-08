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Ошибка в Windows 10 вызвала панику у пользователей

Странные сообщения в приложении Microsoft News шокировали пользователей Windows 10

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Уведомления с грамматическими ошибками вызвали панику у многих пользователей
Уведомления с грамматическими ошибками вызвали панику у многих пользователей
Фото: Pixabay

Новостное приложение Microsoft News стало причиной массовой паники пользователей Windows 10. Из-за конфигурационной ошибки пользователи операционной системы от Microsoft получили странные уведомления, наводящие на подозрения, что их компьютеры и ноутбуки заражены вредоносным ПО.

6-7 марта пользователи Reddit начали сообщать о непонятных предупреждениях якобы от приложения Microsoft News, при этом в названии было указано Microsoft Movies, а тело уведомления содержало текст: Test Notification, thsi test notification или this is test notification. При клике на уведомление открывалась страница Microsoft News с сообщением об ошибке.

Пользователи получали вот такие "странные" уведомления в Windows 10
Пользователи получали вот такие "странные" уведомления в Windows 10
Фото: MSPowerUser

"Этим утром я обнаружил три уведомления. Они все выглядят подозрительно, но два из них странно сформулированы и содержат грамматические ошибки. Я запаниковал и чуть не почистил весь компьютер", – сообщил один из пользователей на Reddit.

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Подобные уведомления, особенно те, что содержали грамматические ошибки, вызвали панику у многих пользователей, заподозривших, что их устройство заражено вирусом. Некоторые даже подумывали об очистке компьютера, а то и вовсе о форматировании жестких дисков и последующей переустановке операционной системы.

Скриншот из приложения Microsoft News

Ситуацию прояснил сотрудник службы техподдержки Microsoft. По его словам, проблема была связана с конфигурационной ошибкой в новостном приложении, но она уже устранена 29 марта с выпуском новой версии программы.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцев атакует новый компьютерный вирус:

Напомним, что ранее cвежее обновление Windows 10 затормозило работу компьютеров по всему миру. Также Microsoft отказывается от умирающей операционной системы, чтобы бросить все силы на поддержку Windows 10.

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Источник: Securitylab
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