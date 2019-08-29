Основатель Apple предрекает распад компании

По мнению Стива Возняка, Apple следовало бы развалиться на независимые компании

При этом Возняк считает Apple - лучшей компанией в мире Фото: Bloomberg

Один из сооснователей Apple Стив Возняк давно известен своей критикой в адрес крупных компаний, вроде Facebook, Hewlett-Packard и даже своего детища. На днях Стив сделал обескураживающее заявление относительно Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Возняка, Apple следовало много лет назад разделиться на несколько независимых компаний.

Я очень хочу, чтобы Apple распалась и разделилась на несколько независимых подразделений, которые бы работали независимо от других, как это произошло с Hewlett Packard. Я думаю, крупные хайтек-компании стали слишком крупными, они слишком настойчиво лезут в наши жизни и не предоставляют нам право выбора. От них невозможно спрятаться.

Возняк также добавил, что Apple является из лучших компаний в мире, поскольку зарабатывает напрямую на продаже продуктов, а не на своих пользователях, как Facebook.

Ранее Стив Возняк критиковал и Hewlett Packard. Он утверждает, что эта компания пять раз отвергала его предложение выпустить персональный компьютер. И в настоящее время HP, конечно же, не столь успешна, как Apple. Тем не менее, Возняк был доволен работой в это компании. В 2011 году он вспоминал, что инженеры могли прийти на работу даже ночью и создавать экспериментальные продукты даже для своих нужд.

Напомним, что ранее Стив Возняк посетил Киев. Также Стив Возняк успел продать свои биткоины по курсу 20 тысяч долларов , и рекомендовал всем сделать также.

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