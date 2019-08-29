Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Основатель Apple предрекает распад компании

По мнению Стива Возняка, Apple следовало бы развалиться на независимые компании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
При этом Возняк считает Apple - лучшей компанией в мире
При этом Возняк считает Apple - лучшей компанией в мире
Фото: Bloomberg

Один из сооснователей Apple Стив Возняк давно известен своей критикой в адрес крупных компаний, вроде Facebook, Hewlett-Packard и даже своего детища. На днях Стив сделал обескураживающее заявление относительно Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Возняка, Apple следовало много лет назад разделиться на несколько независимых компаний.

Я очень хочу, чтобы Apple распалась и разделилась на несколько независимых подразделений, которые бы работали независимо от других, как это произошло с Hewlett Packard. Я думаю, крупные хайтек-компании стали слишком крупными, они слишком настойчиво лезут в наши жизни и не предоставляют нам право выбора. От них невозможно спрятаться.

Возняк также добавил, что Apple является из лучших компаний в мире, поскольку зарабатывает напрямую на продаже продуктов, а не на своих пользователях, как Facebook.

Читайте также:
Сооснователь Apple Возняк дал прогноз на будущее: города в пустынях, жизнь без врачей и заселение Марса

Ранее Стив Возняк критиковал и Hewlett Packard. Он утверждает, что эта компания пять раз отвергала его предложение выпустить персональный компьютер. И в настоящее время HP, конечно же, не столь успешна, как Apple. Тем не менее, Возняк был доволен работой в это компании. В 2011 году он вспоминал, что инженеры могли прийти на работу даже ночью и создавать экспериментальные продукты даже для своих нужд.

Напомним, что ранее Стив Возняк посетил Киев. Также Стив Возняк успел продать свои биткоины по курсу 20 тысяч долларов , и рекомендовал всем сделать также.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы Apple обещает больше не записывать разговоры юзеров с Siri Apple iPhone 11 разобрали и показали внутренности: фото Facebook платила сотням подрядчиков за прослушку сообщений пользователей
Apple Facebook предсказание компания персональный компьютер Hewlett-Packard стив возняк
Источник: Bloomberg
Реклама

Новости партнеров

Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Очень вкусная, картофельная пицца со сковородки - быстро и сытно
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Чем полезен одуванчик
Чем полезен одуванчик

Популярные статьи

Сегодня, 13:42Шоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

Вчера, 15:00Шоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

Вчера, 13:33Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:32Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

Вчера, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

27 августаFun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

27 августаПсихология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
70-летняя бабушка с фигурой 20-летней девушки удивляет рационом
15 минут - и домашняя сгущенка готова
15 минут - и домашняя сгущенка готова
Известный подсластитель может Вас убить
Известный подсластитель может Вас убить
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Малина помогает женщинам сохранить красоту до старости
Малина помогает женщинам сохранить красоту до старости
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Однокомнатную квартиру 50 кв. м превратили в трехкомнатную
Однокомнатную квартиру 50 кв. м превратили в трехкомнатную