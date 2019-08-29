Основатель Apple предрекает распад компании
По мнению Стива Возняка, Apple следовало бы развалиться на независимые компании
Один из сооснователей Apple Стив Возняк давно известен своей критикой в адрес крупных компаний, вроде Facebook, Hewlett-Packard и даже своего детища. На днях Стив сделал обескураживающее заявление относительно Apple. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Возняка, Apple следовало много лет назад разделиться на несколько независимых компаний.
Возняк также добавил, что Apple является из лучших компаний в мире, поскольку зарабатывает напрямую на продаже продуктов, а не на своих пользователях, как Facebook.
Ранее Стив Возняк критиковал и Hewlett Packard. Он утверждает, что эта компания пять раз отвергала его предложение выпустить персональный компьютер. И в настоящее время HP, конечно же, не столь успешна, как Apple. Тем не менее, Возняк был доволен работой в это компании. В 2011 году он вспоминал, что инженеры могли прийти на работу даже ночью и создавать экспериментальные продукты даже для своих нужд.
Напомним, что ранее Стив Возняк посетил Киев. Также Стив Возняк успел продать свои биткоины по курсу 20 тысяч долларов , и рекомендовал всем сделать также.
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