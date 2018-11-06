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Основатель Microsoft показал туалет будущего, работающий без воды

На презентации своего туалета Билл Гейтс показывал банку с зараженными фекалиями

Евгений Опанасенко
Сегодня, 20:06
Унитаз будущего поможет избавить мир от антисанитарии. Фото: Surfingbird
Унитаз будущего поможет избавить мир от антисанитарии. Фото: Surfingbird

Сооснователь и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс показал миру прототип туалета будущего. Уникальность футуристического унитаза в том, что работает он без воды, а все отходы в нем перерабатывают химические вещества.

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По словам Гейтса, работа над проектом заняла несколько лет и сейчас уборная будущего в полностью рабочем состоянии и готова к производству для массового рынка. Также Билл Гейтс сравнил свое изобретение с компьютерным прогрессом, когда вычислительные машины прошли путь от огромных шкафов до портативных смартфонов в кармане каждого современного человека.

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На разработку унитаза без воды ушло несколько лет
Фото: iGuides.ru

Гейтс проиллюстрировал необходимость в появлении подобных туалетов рассказом о том, что антисанитария в развивающихся странах ежегодно приводит к смерти полумиллиона детей в возрасте до 5 лет.

Он также показал банку с фекалиями, в которых, как он заявил может содержаться 200 триллионов клеток ротавируса, 20 миллиардов бактерий рода шигелл и 100 тысяч яиц паразитического червя.

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Билл Гейтс и его супруга Мелинда руководят благотворительным фондом, который выделяет сотни миллионов долларов на различные исследовательские проекты, в том числе в сфере экологии и здравоохранения.

Напомним, что ранее ученые предложили строить дома из экскрементов человека, а именно из урины. Стоит также отметить, что Билл Гейтс не первый год интересуется отходами жизнедеятельности человека. Недавно он финансировал разработку мобильника, который заряжается мочой

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Источник: iguides.ru
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