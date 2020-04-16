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Оставайтесь дома: владельцам PlayStation 4 раздают игры бесплатно

В PlayStation Store стартовала бесплатная раздача Uncharted: Nathan Drake Collection и Journey для PlayStation 4

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:15

Вынужденный карантин из-за пандемии коронавируса вынудил многих остаться дома. Для многих видеоигры стали главным развлечением, особенно популярной стала PlayStation 4. Причем настолько, что местами начал ощущаться даже их дефицит. Для того, чтобы мотивировать людей оставаться дома компании начали раздавать игры бесплатно. В этом уже отличились Steam, Uplay и даже Epic Game Store. К этом цифровым магазинам подключилась даже Sony для своей PlayStation 4.

В PlayStation Store стартовала бесплатная раздача сборника приключенческих боевиков Uncharted: Nathan Drake Collection и адвенчуры Journey для PlayStation 4. Она проводится в рамках акции Play At Home, направленной на поддержку пользователей, оказавшихся под карантином или на самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Смотрите также в сюжете о том, когда Украина выйдет из карантина:

Получить игры бесплатно владельцы PlayStation 4 смогут до 6 мая 2020 года. После установки указанные игры навсегда останутся в ваших библиотеках. Более того, подписка PlayStation Plus для загрузки акционных продуктов не требуется.

Бесплатные игры для PlayStation 4
Бесплатные игры для PlayStation 4
Фото: Сегодня

Интересно, что в Германии в рамках акции Play At Home компания Sony раздает игрокам вместо Uncharted: Nathan Drake Collection платформер Knack II. Если у вас есть немецкий аккаунт, то вы можете при желании загрузить и этот проект тоже.

Напомним, что ранее Sony снизила стоимость PlayStation 4 в Украине. В то же время Call of Duty: Modern Warfare 2 в Украине подвергли цензуре.

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Источник: Gamemag
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