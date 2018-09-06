Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Осторожно: фальшивый Viber заражает смартфоны по всему миру

Фальшивий мессенджер незаметно крадет фотографии и документы с личными данными, а также записывает звонки

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:24
Разработчики настоятельно рекомендуют загружать программу через Google Play или Apple Store. Фото: Viber
Разработчики настоятельно рекомендуют загружать программу через Google Play или Apple Store. Фото: Viber

Под видом популярного мессенджера Viber скрывается вредоносное приложение. Фальшивий мессенджер незаметно крадет фотографии и документы с личными данными, а также записывает звонки.

Поддельный Viber маскируется и при установке получает от пользователя разрешение на полноценное управление смартфоном. После одобрения, программа сканирует кэш файлы в WhatsApp и передает всю информацию злоумышленникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Viber получил крайне важное улучшение

"Нам стало известно о новых случаях мошенничества под видом популярного мессенджера. Вредоносное ПО крадет данные из других приложений после установки лже-мессенджера по ссылке, находящейся на стороннем сайте. Viber дорожит конфиденциальностью данных пользователей и прикладывает все усилия для того, чтобы общение внутри мессенджера оставалось безопасным", – прокомментировали в пресс-службе Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Изменение в WhatsApp вызвало восторг у пользователей

Разработчики Viber призывают пользователей загружать Viber исключительно в официальных магазинах App Store и Google Play, или пользоваться ссылками на официальном сайте для загрузки десктопной версии под Mac, Windows и Linux.

Напомним, что ранее эксперты обнаружили серьезные проблемы у смартфонов, что взломать абсолютно любой Android может любой хакер. А также найдена опасная причина быстрого разряда батареи смартфонов.

Еще несколько материалов по теме:
Чужой пароль от Apple ID можно купить за 15 долларов Из Google Play исчезнут приложения для майнинга криптовалют Хакеры "рассекретили" дату выхода Grand Theft Auto VI Viber представил новый логотип
программа вирус хакеры Google Play App Store Viber
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров