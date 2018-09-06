Осторожно: фальшивый Viber заражает смартфоны по всему миру

Фальшивий мессенджер незаметно крадет фотографии и документы с личными данными, а также записывает звонки

Разработчики настоятельно рекомендуют загружать программу через Google Play или Apple Store. Фото: Viber

Под видом популярного мессенджера Viber скрывается вредоносное приложение. Фальшивий мессенджер незаметно крадет фотографии и документы с личными данными, а также записывает звонки.

Поддельный Viber маскируется и при установке получает от пользователя разрешение на полноценное управление смартфоном. После одобрения, программа сканирует кэш файлы в WhatsApp и передает всю информацию злоумышленникам.

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"Нам стало известно о новых случаях мошенничества под видом популярного мессенджера. Вредоносное ПО крадет данные из других приложений после установки лже-мессенджера по ссылке, находящейся на стороннем сайте. Viber дорожит конфиденциальностью данных пользователей и прикладывает все усилия для того, чтобы общение внутри мессенджера оставалось безопасным", – прокомментировали в пресс-службе Viber.

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Разработчики Viber призывают пользователей загружать Viber исключительно в официальных магазинах App Store и Google Play, или пользоваться ссылками на официальном сайте для загрузки десктопной версии под Mac, Windows и Linux.

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