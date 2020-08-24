От 700 долларов: озвучены цены на iPhone 12

iPhone 12 будет стоить от 700 долларов со 128 ГБ памяти, заканчивая самой дорогой моделью iPhone 12 Pro Max с ценником в 1400 долларов за 512 ГБ

Традиционная осенняя презентация Apple новых iPhone 12 была перенесена на более поздний срок. А тем временем уже стали известны цены на весь модельный ряд новых смартфонов. Инсайдер под псевдонимом Komiya на своей странице в Twitter опубликовал ценнейшую информацию о стоимости новинок от Apple.

Судя по опубликованным данным, цена iPhone 12 оказалась выше на 50 долларов, чем сообщалось ранее. Учитывая, что аккаунт инсайдера наполнен различными утечками о различных продуктах Apple, вполне вероятно, что у Komiya есть свои источники внутри компании. Таким образом утечка может оказаться вполне правдивой.

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Список цен на iPhone 12 выглядит следующим образом:

iPhone 12

128 ГБ — 700 долларов;

256 ГБ — 800 долларов.

iPhone 12 Max

128 ГБ — 800 долларов;

256 ГБ — 900 долларов.

iPhone 12 Pro

128 ГБ — 1000 долларов;

256 ГБ — 1100 долларов;

512 ГБ — 1300 долларов.

iPhone 12 Pro Max

128 ГБ — 1100 долларов;

256 ГБ — 1200 долларов;

512 ГБ — 1400 долларов.

Apple iPhone 12 выпустят в октябре 2020 года Фото: Digital Trends

Как можно заметить из списка, минимальный объем памяти теперь составляет 128 ГБ. Что касается внешнего исполнения, то тут все закономерно: iPhone 12 и iPhone 12 Max получат по сдвоенной камере, а у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут камеры с тремя объективами и датчиком LIDAR — последний разместится в нижнем маленьком отверстии.

Учитывая новшества (наличие 5-нанометровой платформы Apple A14, больше памяти в базовой версии, камера получше, модем 5G) — стоимость, скорее всего, оправдана. В то же время нельзя ни о чем говорить с полной уверенностью, пока об этом не сообщила сама Apple. Правду мы узнаем лишь на презентации, которая состоится 12 или 14 октября 2020 года.

Напомним, что ранее выход iPhone 12 Pro перенесли ближе к зиме. В то же время владельцы Android массово бегут к Apple на iPhone SE.

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