Открыт удивительный факт о далеких предках человека

В доисторические времена все плацентарные млекопитающие имели набор из пяти генов

Есть одно большое сходство. Фото: pixabay

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли (США) провели анализ геномов 107 различных видов млекопитающих и пришли к выводу, что далекие предки человека были преимущественно насекомоядными.

У многих современных млекопитающих ученые обнаружили фрагменты отвечающих за усвоение хитина генов. Генетики предполагают, что это напоминание о далеких временах, когда предки многих современных млекопитающих, в том числе и человека, питались насекомыми. Лишь после гибели находящихся на вершине пищевой цепочки динозавров многие млекопитающие изменили свой привычный рацион.

Отметим, что более ранние исследования показали, что у современных людей сохранились гены, позволяющие переваривать жуков. Эти же фрагменты генов являются общими как для людей, так и для других млекопитающих, что позволяет утверждать: данную характеристику все мы унаследовали от общих предков — первых плацентарных млекопитающих.

Согласно научной теории, в доисторические времена все плацентарные млекопитающие имели набор из пяти генов, отвечающих за усвоение хитина. На сегодняшний день пять функциональных генов, позволяющих переваривать хитин и вырабатывать необходимые для этого желудочные ферменты, сохранились только у некоторых животных, например, у броненосцев и трубкозубов. У современных бизонов, гиббонов и верблюдов сохранился лишь один такой рабочий ген, а тигры, носороги и белые медведи и вовсе обходятся без него.

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