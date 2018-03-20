Откуда мог прилететь астероид Оумуамуа: новое исследование
После нового исследования ученые выяснили, насколько часто гравитационно связанные двойные звезды выбрасывают тела в далекий космос
С большой вероятностью астероид Оумуамуа – тело сигарообразной формы длиной около 200 м, который был впервые замечен в октябре 2017 года, прилетел из системы двойных звезд.
Об этом сообщили астрономы из университета Торонто после проведенного исследования, опубликованного в MNRAS.
Ранее считалось, что Оумуамуа прилетел из-за пределов Солнечной системы и стал первым межзвездным астероидом. Тогда выяснилось, что он не имел ни постоянного периода вращения, ни оси вращения и двигался хаотично.
После нового исследования ученые выяснили, насколько часто гравитационно связанные двойные звезды выбрасывают тела в далекий космос. Оказалось, что астероиды в таких системах выбрасываются не реже, чем кометы.
"Странно, что первым объектом, который мы заметили прилетевшим из-за пределов нашей системы, оказался астероид, ведь кометы заметить гораздо проще", — комментирует автор исследования Алан Джексон.
Ученые предполагают, что астероид образовался в системе, в которой была горячая, массивная звезда, поскольку в таких системах существует наибольшее число твердых каменистых тел.
Ранее сообщалось, что к Земле приближается черный астероид в форме черепа. Это небесное тело уже приближалось к Земле 31 октября 2015 года.
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