Ответ Samsung: Xiaomi создала гибкий смартфон
Революционный мобильный аппарат от Xiaomi будет показан 24 февраля
На мероприятии Mobile World Congress 2019 Xiaomi запланировала демонстрацию своего прототипа "смартфона будущего". Новинка будет обладать гибким экраном с горизонтальным открытием, наподобие Samsung Galaxy F, об этом сообщает голландский блог LetsGoDigital.
Название складываемого смартфона будет Dual Flex либо MIX Flex. Также в Сети опубликованы рендеры мобильного устройства, которые были созданы на основе официального видеоролика Xiaomi.
В отличие от своего главного конкурента, прототип китайского производителя будет первым в мире мобильным устройством с "двойным складыванием". До этого компания провела обширные исследования в области разработки надежного механизма складывания.
Устройство будет раскладываться наружу: две створки размыкаются по центру задней панели. В сложенном виде это будет компактный смартфон с экранами по обе стороны – подобное устройство уже продает еще один производитель из Китая.
Мобильный аппарат покажут 24 февраля, но дата выхода в продажу остается неизвестной. Эксперты полагают, что это случится не раньше второй половины 2019 года.
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Напомним, что Samsung покажет новые смартфоны Galaxy S10 вместе с гибким смартфонов 20 февраля. Параллельно с гибким устройством Xiaomi готовит смартфон будущего без кнопок.
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