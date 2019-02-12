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Ответ Samsung: Xiaomi создала гибкий смартфон

Революционный мобильный аппарат от Xiaomi будет показан 24 февраля

Евгений Опанасенко
Вчера, 15:10
Первый в мире смартфон с "двойным складыванием"
Первый в мире смартфон с "двойным складыванием"
Фото: LetsGoDigital

На мероприятии Mobile World Congress 2019 Xiaomi запланировала демонстрацию своего прототипа "смартфона будущего". Новинка будет обладать гибким экраном с горизонтальным открытием, наподобие Samsung Galaxy F, об этом сообщает голландский блог LetsGoDigital.

Название складываемого смартфона будет Dual Flex либо MIX Flex. Также в Сети опубликованы рендеры мобильного устройства, которые были созданы на основе официального видеоролика Xiaomi.

В отличие от своего главного конкурента, прототип китайского производителя будет первым в мире мобильным устройством с "двойным складыванием". До этого компания провела обширные исследования в области разработки надежного механизма складывания.

Устройство будет раскладываться наружу: две створки размыкаются по центру задней панели. В сложенном виде это будет компактный смартфон с экранами по обе стороны – подобное устройство уже продает еще один производитель из Китая.

Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex)
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex)
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex)
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex)
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex)
Фото: LetsGoDigital
Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex)
Фото: LetsGoDigital
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Мобильный аппарат покажут 24 февраля, но дата выхода в продажу остается неизвестной. Эксперты полагают, что это случится не раньше второй половины 2019 года.

Технологии и гаджеты красоты:

Напомним, что Samsung покажет новые смартфоны Galaxy S10 вместе с гибким смартфонов 20 февраля. Параллельно с гибким устройством Xiaomi готовит смартфон будущего без кнопок. 

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Источник: LetsGoDigital
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