Ответ Samsung: Xiaomi создала гибкий смартфон

Революционный мобильный аппарат от Xiaomi будет показан 24 февраля

Первый в мире смартфон с "двойным складыванием" Фото: LetsGoDigital

На мероприятии Mobile World Congress 2019 Xiaomi запланировала демонстрацию своего прототипа "смартфона будущего". Новинка будет обладать гибким экраном с горизонтальным открытием, наподобие Samsung Galaxy F, об этом сообщает голландский блог LetsGoDigital.

Название складываемого смартфона будет Dual Flex либо MIX Flex. Также в Сети опубликованы рендеры мобильного устройства, которые были созданы на основе официального видеоролика Xiaomi.

В отличие от своего главного конкурента, прототип китайского производителя будет первым в мире мобильным устройством с "двойным складыванием". До этого компания провела обширные исследования в области разработки надежного механизма складывания.

Устройство будет раскладываться наружу: две створки размыкаются по центру задней панели. В сложенном виде это будет компактный смартфон с экранами по обе стороны – подобное устройство уже продает еще один производитель из Китая.

Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex) Фото: LetsGoDigital Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex) Фото: LetsGoDigital Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex) Фото: LetsGoDigital Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex) Фото: LetsGoDigital Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex) Фото: LetsGoDigital Гибкий смартфон Xiaomi MIX Flex (Dual Flex) Фото: LetsGoDigital 1/6

Мобильный аппарат покажут 24 февраля, но дата выхода в продажу остается неизвестной. Эксперты полагают, что это случится не раньше второй половины 2019 года.

Технологии и гаджеты красоты:

Напомним, что Samsung покажет новые смартфоны Galaxy S10 вместе с гибким смартфонов 20 февраля. Параллельно с гибким устройством Xiaomi готовит смартфон будущего без кнопок.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram