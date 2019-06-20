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Падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след: фото

Удар космического тела о поверхность красной планеты оставил после себя шрам в виде "произведения искусства"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:26
Удар метеорита о поверхность сопровождался мощным взрывом
Удар метеорита о поверхность сопровождался мощным взрывом
Фото: NASA

Марсианский разведывательный орбитальный аппарат MRO прислал на Землю фотоснимок поверхности Марса с огромным кратером, который оставил недавно упавший метеорит. Этот чудовищный "шрам" окрасил поверхность красной планеты новыми оттенками – черным и синим, что является результатом выброса на поверхность подземных пород.

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Падение метеорита произошло в сентябре 2016 года. Удар о поверхность был настолько сильный, что вызвал мощный взрыв, сформировавший жуткий кратер, как напоминание о ежедневной космической опасности.

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"Это был колоссальный удар, сформировавший кратер диаметром 16 метров", – прокомментировал руководитель исследований по планетарным наукам в Музее естественной истории Великобритании Питер Гриндрод.

Фотографии региона до и после показывают, какой ущерб нанес метеорит, ударивший по соседу Земли.

Падение метеорита также помогло ученым детально изучить состав грунта под поверхностью Марса, ведь все материалы оказались на поверхности для удобного исследования при помощи мощной фотокамеры высокого разрешения HiRISE. Таким образом исследователям открылась удобная картина для изучения тайн прошлого Красной планеты.

Напомним, что ранее странные галактики "наплевали" на законы физики и озадачили ученых. Также ранее на Луне обнаружили таинственную аномалию, которая открыла разрушительное прошлое спутника Земли.

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космос планета метеорит кратер Марс
Источник: CNET
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