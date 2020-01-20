Пассажир в аэропорту использовал табло аэропорта для игр

Отчаянный фанат сетевого шутера Apex Legends использовал информационное табло аэропорта, чтобы "затащить катку"

Игрок подключил к информационному монитору PlayStation 4 Фото: Pexels

Скука – это невыносимо. Какие только способы не придумывают люди, чтобы избавиться от этого состояния. Кому-то помогают книги, а кому-то игры. Последний тип увлеченных людей часто используют смартфоны или Nintendo Switch. Но один отчаянный фанат сетевого шутера Apex Legends использовал информационное табло аэропорта, чтобы "затащить катку", чем привлек внимание службы безопасности.

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По сообщению The Oregonlive, один из транзитных пассажиров в международном аэропорту Портленда недолго думая подключил свою игровую приставку PlayStation 4 к информационному монитору в зале ожидания. Когда геймера попросили отключить консоль и вернуть HDMI на место, он вежливо попросил немного времени, чтобы завершить матч. Ответ сотрудника комплекса был отрицательным и раздосадованному геймеру пришлось прекратить свой виртуальный бой.

Стефан Дитц сфотографировал забавную ситуацию и показал ее Twitter. "Я не мог в это поверить. Он подключился у монитору и играет в видеоигру", – прокомментировал блогер, добавив, что наглый пассажир во время матча даже разговаривал с другими членами команды по гарнитуре.

Напомним, что ранее мы объясняли, каких пассажиров в аэропорту всегда проверяют дважды. В то же время "забавное" название аэропорта рассмешило сеть.

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