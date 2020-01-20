Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пассажир в аэропорту использовал табло аэропорта для игр

Отчаянный фанат сетевого шутера Apex Legends использовал информационное табло аэропорта, чтобы "затащить катку"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Игрок подключил к информационному монитору PlayStation 4
Игрок подключил к информационному монитору PlayStation 4
Фото: Pexels

Скука – это невыносимо. Какие только способы не придумывают люди, чтобы избавиться от этого состояния. Кому-то помогают книги, а кому-то игры. Последний тип увлеченных людей часто используют смартфоны или Nintendo Switch. Но один отчаянный фанат сетевого шутера Apex Legends использовал информационное табло аэропорта, чтобы "затащить катку", чем привлек внимание службы безопасности.

Читайте также:
Android смартфоны научились запускать игры с Xbox One

Смотрите также в сюжете о том, как в Аэропорту "Киев" запустили новый сервис:

По сообщению The Oregonlive, один из транзитных пассажиров в международном аэропорту Портленда недолго думая подключил свою игровую приставку PlayStation 4 к информационному монитору в зале ожидания. Когда геймера попросили отключить консоль и вернуть HDMI на место, он вежливо попросил немного времени, чтобы завершить матч. Ответ сотрудника комплекса был отрицательным и раздосадованному геймеру пришлось прекратить свой виртуальный бой.

Стефан Дитц сфотографировал забавную ситуацию и показал ее Twitter. "Я не мог в это поверить. Он подключился у монитору и играет в видеоигру", – прокомментировал блогер, добавив, что наглый пассажир во время матча даже разговаривал с другими членами команды по гарнитуре.

Напомним, что ранее мы объясняли, каких пассажиров в аэропорту всегда проверяют дважды. В то же время "забавное" название аэропорта рассмешило сеть.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
GTA IV исчезла из Steam: виновата Microsoft Украинские аэропорты значительно увеличили показатели работы в 2019 году Android смартфоны научились запускать игры с Xbox One Уборную для домашних животных открыли в здании аэропорта: фото
игры прикол аэропорты игровая приставка видеоигры PlayStation Sony Playstation
Реклама

Новости партнеров

Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Сексуальная подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Сексуальная подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:07Fun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 17:22Fun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

Вчера, 15:52Психология

Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

Вчера, 13:41Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Вчера, 11:17Events

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

В сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк: что произошло

Вчера, 08:18Fun

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

18 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: красивые смс, открытки и короткие стихи

18 январяFun

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

18 январяEvents

Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне 2020

17 январяШоу-бизнес

Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции: что это может означать

17 январяFood

Как испечь вкусные рогалики на кефире

17 январяШоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

17 январяПсихология

Как распознать умного человека: 10 признаков

17 январяFun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Новости партнеров

5 способов очистить стиральную машину
5 способов очистить стиральную машину
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Творожный пирог на скорую руку
Творожный пирог на скорую руку
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
60 и не только: ученые обзначили три возраста старения человека
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Свадьба Лорак и Лазарева: певец наконец раскрыл карты
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...