Печальная статистика: владельцы iPhone убегают на Android

Владельцы iPhone массово сдают свои мобильные устройства и меняют их на Android-смартфоны

Интерес к бренду Apple демонстрирует самый низкий показатель за последние 8 лет Фото: Unsplash

Статистика компании BankMyCell, занимающаяся мобильным trade-in, показала катастрофическую статистику касательно лояльности к бренду Apple. В последнем отчете выяснился неприятный для любителей "яблочной" компании факт – за последние 9 месяцев владельцы iPhone массово сдают свои мобильные устройства и меняют их на Android-смартфоны. Статистика была собрана на основе 38 тысяч сделок.

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Судя по опубликованным данным, 26% владельцев iPhone X решили отказаться от приобретения iPhone XS, а перейти на Android-смартфоны. Среди владельцев "Андроидов" мало кто возжелал переходить на сторону Тима Кука – таких оказалось всего 7,7%.

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Как показывают цифры, лояльность пользователей iPhone к продукции Apple в 2019 году снизилась до 73%. Это самый низкий показатель за последние 8 лет. Для сравнения в 2017 году эта цифра составляла 92%. Справедливости ради стоит сказать, что у источника нет данных по пользователям других брендов, которые тоже могли захотеть перейти на новые iPhone.

Напомним, что в прошлом году владельцы Android активно убегали на iPhone. Стоит также отметить, что iPhone XS является самым дорогим смартфоном в мире, но Тим Кук оправдал заоблачный ценник.

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