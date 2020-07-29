Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пентагон признал НЛО внеземными объектами

Сегодня, 08:32

Программа НЛО в Пентагоне обнародует некоторые факты о необъяснимых летающих объектах

Программа Пентагона по выявлению и попытке объяснить неопознанные летающие объекты НЛО не прекратилась, и в настоящее время координируется Управлением военно-морской разведки. Более того, военное ведомство готово предоставить общественности некоторые сведения о таинственных НЛО, но только те данные, которые не засекречены военными, сообщает The New York Times.

Председатель сенатского комитета Марко Рубио заявлял, что обеспокоен летающими объектами, появляющимися над американскими военными базами и местами проведения военных учений, но объяснял свое беспокойство политическими причинами. По словам сенатора, лучше бы это были пришельцы из другой планеты, чем противник в лице Китая или России, которые вероятно совершили технологический скачок и обладают летательными аппаратами с невероятными возможностями. Он отметил, что это одна из угроз национальной безопасности США и это необходимо учитывать.

Смотрите также в сюжете о невероятных историях о тех, кого похитили пришельцы:

Факт признания существования программы исследования НЛО не означает, что высокопоставленные должностные лица Пентагона теперь начнут публиковать секретные материалы из архивов, которые не подлежат разглашению. Тем не менее в прошлом месяце упоминание об этой программе появилось в отчете профильного комитета Сената США, в котором говорится о расходах на национальные спецслужбы на следующий год.

Пентагон поручил целевой группе подготовить доклад о "неопознанных воздушных явлениях" (также известных как "аномальные летательные аппараты"), включая наблюдаемые воздушные объекты, которые не были идентифицированы. В отчете New York Times также подчеркиваются утверждения Эрика У. Дэвиса, астрофизика, который консультировал более раннюю программу НЛО в Пентагоне, о том, что были найдены необъяснимые материалы неземного происхождения.

В отчете сказано, что оперативная группа реагирования на неопознанные воздушные явления (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна "стандартизировать сбор данных и отчетность" по мониторингу за необъяснимыми летательными аппаратами и сообщать общественности о некоторых результатах работы каждые шесть месяцев.

В середине июня президент Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью рассекретить документы по одному из инцидентов, которые связывают с НЛО. Он произошел в 1947 году на ранчо в Нью-Мексико близ Розуэлла, когда владелец обнаружил обломки неизвестного объекта. Тогда власти заявили, что это был метеозонд, однако после этого случая начали распространяться теории об НЛО.

Читайте также:
Ученые раскрыли важную тайну происхождения НЛО

Ранее в апреле этого года Пентагон внезапно рассекретил кадры трех секретных встреч пилотов ВМС США с НЛО. Военно-морской флот пока не смог найти объяснений воздушным объектам.

Напомним, что недавно в Бразилии потерпел крушение НЛО и вызвал панику. А в начале июля над Токио обнаружили НЛО в виде огненного шара, который взорвался силой 150 тонн тротила.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
NASA сделали удивительное открытие на спутнике-гиганте Юпитера: фото К Земле приближается огромный астероид: что произошло На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет
ученые Пентагон нло паранормальное явление
Источник: The New York Times
Реклама

Новости партнеров

Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена
Мейхер впервые показала дочерей от российского бизнесмена
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
Найкрасивішу українську телеведучу облили кислотою
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
Лобода засветила лишнее в ультракоротком платье
Лобода засветила лишнее в ультракоротком платье

Популярные статьи

Вчера, 12:08Fun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

Вчера, 09:45Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Вчера, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Вчера, 07:35Events

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

Вчера, 07:02Психология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

Вчера, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

27 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

27 июляШоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

27 июляEvents

Ильин день-2020: дата, история и традиции

27 июляFun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

27 июляЭксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

27 июляFun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

27 июляТехно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

27 июляПсихология

Гороскоп на сегодня 27 июля: Водолеям нужно заняться интеллектуальной работой, а Рыбам – окружить себя позитивом

26 июляШоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Новости партнеров

Николай Тищенко показал жену и сына (фото)
Николай Тищенко показал жену и сына (фото)
Соус Бешамель: история и правила приготовления
Соус Бешамель: история и правила приготовления
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Каменських оголилася в селі, засвітивши пікантну частину тіла
Каменських оголилася в селі, засвітивши пікантну частину тіла
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Дівчинка виросла: як змінилася "найкрасивіша дівчинка у світі"
Дівчинка виросла: як змінилася "найкрасивіша дівчинка у світі"
Лобода засветила лишнее в ультракоротком платье
Лобода засветила лишнее в ультракоротком платье

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять