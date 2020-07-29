Пентагон признал НЛО внеземными объектами

Программа НЛО в Пентагоне обнародует некоторые факты о необъяснимых летающих объектах

Программа Пентагона по выявлению и попытке объяснить неопознанные летающие объекты НЛО не прекратилась, и в настоящее время координируется Управлением военно-морской разведки. Более того, военное ведомство готово предоставить общественности некоторые сведения о таинственных НЛО, но только те данные, которые не засекречены военными, сообщает The New York Times.

Председатель сенатского комитета Марко Рубио заявлял, что обеспокоен летающими объектами, появляющимися над американскими военными базами и местами проведения военных учений, но объяснял свое беспокойство политическими причинами. По словам сенатора, лучше бы это были пришельцы из другой планеты, чем противник в лице Китая или России, которые вероятно совершили технологический скачок и обладают летательными аппаратами с невероятными возможностями. Он отметил, что это одна из угроз национальной безопасности США и это необходимо учитывать.

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Факт признания существования программы исследования НЛО не означает, что высокопоставленные должностные лица Пентагона теперь начнут публиковать секретные материалы из архивов, которые не подлежат разглашению. Тем не менее в прошлом месяце упоминание об этой программе появилось в отчете профильного комитета Сената США, в котором говорится о расходах на национальные спецслужбы на следующий год.

Пентагон поручил целевой группе подготовить доклад о "неопознанных воздушных явлениях" (также известных как "аномальные летательные аппараты"), включая наблюдаемые воздушные объекты, которые не были идентифицированы. В отчете New York Times также подчеркиваются утверждения Эрика У. Дэвиса, астрофизика, который консультировал более раннюю программу НЛО в Пентагоне, о том, что были найдены необъяснимые материалы неземного происхождения.

В отчете сказано, что оперативная группа реагирования на неопознанные воздушные явления (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна "стандартизировать сбор данных и отчетность" по мониторингу за необъяснимыми летательными аппаратами и сообщать общественности о некоторых результатах работы каждые шесть месяцев.

В середине июня президент Дональд Трамп заявил, что подумает над возможностью рассекретить документы по одному из инцидентов, которые связывают с НЛО. Он произошел в 1947 году на ранчо в Нью-Мексико близ Розуэлла, когда владелец обнаружил обломки неизвестного объекта. Тогда власти заявили, что это был метеозонд, однако после этого случая начали распространяться теории об НЛО.

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Ранее в апреле этого года Пентагон внезапно рассекретил кадры трех секретных встреч пилотов ВМС США с НЛО. Военно-морской флот пока не смог найти объяснений воздушным объектам.

Напомним, что недавно в Бразилии потерпел крушение НЛО и вызвал панику. А в начале июля над Токио обнаружили НЛО в виде огненного шара, который взорвался силой 150 тонн тротила.

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