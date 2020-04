Пентагон рассекретил видео о посещении Земли пришельцами

Правительство США рассекретило часть данных об НЛО, так как желает показать людям правду об инопланетянах

Пентагон официально опубликовал три видео, снятых пилотами ВМС США, ставшие свидетелями "неопознанных летающих объектов" или НЛО. Кадры, которые ранее были признаны военно-морскими силами реальными, фиксируют странные воздушные явления во время тренировочных полетов в период с 2004 по 2015 годы.

Два из этих клипов были впервые опубликованы в 2017 году New York Times, а третий – To The Stars в 2018 году – группой, которая специализируется на необъяснимых явлениях и была основана гитаристом группы Blink-182 Томом ДеЛонгом.

"Министерство обороны разрешило выпуск трех ранее секретных видеороликов ВМФ, один из которых был снят в ноябре 2004 года, а два других – в январе 2015 года, и которые были распространены в открытом доступе после несанкционированных выпусков в 2007 и 2017 годах", – прокомментировала Сьюзан Гоф, представитель министерства обороны США.

В заявлении добавлено, что видео было выпущено после "тщательного просмотра", в ходе которого было установлено, что в видеороликах "не раскрываются другие какие-либо секретные данные", и это не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство неопознанными объектами.

Один из клипов показывает пресловутый инцидент 2004 года под названием Tic Tac, который был зафиксирован над Тихим океаном. Второе видео было снято у побережья Джексонвилла, штат Флорида, в 2015 году. Спустя несколько месяцев после того, как эти видео были опубликованы, Академия To The Stars выпустила дополнительное видео с инцидента 2015 года, в котором пилот военно-морского флота заметил НЛО фразой: "Что это за штука?"

Представители Министерства обороны США заявили, что они выпустили видеофильмы для того, чтобы "прояснить любые заблуждения общественности о том, была ли распространяемая видеозапись реальной или нет".

"Воздушные явления, наблюдаемые на видео, остаются охарактеризованными как "неопознанные", – заявили в Пентагоне.

Опубликованные видеоролики являются серьезным шагом со стороны правительства, достигнутый после многолетнего прогресса в направлении прозрачности вокруг таинственных неопознанных летающих объектов. В 2019 году военно-морской флот США подтвердил рост числа очевидцев, наблюдающих НЛО, поэтому, скорее всего, властям нечего скрывать эти факты, которые они сами объяснить не в состоянии. Скорее всего, феномен НЛО так и остается необъяснимым.

