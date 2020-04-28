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Пентагон рассекретил видео о посещении Земли пришельцами

Правительство США рассекретило часть данных об НЛО, так как желает показать людям правду об инопланетянах

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:45

Пентагон официально опубликовал три видео, снятых пилотами ВМС США, ставшие свидетелями "неопознанных летающих объектов" или НЛО. Кадры, которые ранее были признаны военно-морскими силами реальными, фиксируют странные воздушные явления во время тренировочных полетов в период с 2004 по 2015 годы.

Два из этих клипов были впервые опубликованы в 2017 году New York Times, а третий – To The Stars в 2018 году – группой, которая специализируется на необъяснимых явлениях и была основана гитаристом группы Blink-182 Томом ДеЛонгом.

Смотрите также в сюжете о том, как ученые раскрыли всю правду об НЛО:

"Министерство обороны разрешило выпуск трех ранее секретных видеороликов ВМФ, один из которых был снят в ноябре 2004 года, а два других – в январе 2015 года, и которые были распространены в открытом доступе после несанкционированных выпусков в 2007 и 2017 годах", – прокомментировала Сьюзан Гоф, представитель министерства обороны США.

В заявлении добавлено, что видео было выпущено после "тщательного просмотра", в ходе которого было установлено, что в видеороликах "не раскрываются другие какие-либо секретные данные", и это не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство неопознанными объектами.

Один из клипов показывает пресловутый инцидент 2004 года под названием Tic Tac, который был зафиксирован над Тихим океаном. Второе видео было снято у побережья Джексонвилла, штат Флорида, в 2015 году. Спустя несколько месяцев после того, как эти видео были опубликованы, Академия To The Stars выпустила дополнительное видео с инцидента 2015 года, в котором пилот военно-морского флота заметил НЛО фразой: "Что это за штука?"

Представители Министерства обороны США заявили, что они выпустили видеофильмы для того, чтобы "прояснить любые заблуждения общественности о том, была ли распространяемая видеозапись реальной или нет".

"Воздушные явления, наблюдаемые на видео, остаются охарактеризованными как "неопознанные", – заявили в Пентагоне.

Чед Андервуд, бывший летчик ВМС США, который нарушил молчание об НЛО в интервью журналу New York Magazine
Чед Андервуд, бывший летчик ВМС США, который нарушил молчание об НЛО в интервью журналу New York Magazine
Фото: The New York Times

Опубликованные видеоролики являются серьезным шагом со стороны правительства, достигнутый после многолетнего прогресса в направлении прозрачности вокруг таинственных неопознанных летающих объектов. В 2019 году военно-морской флот США подтвердил рост числа очевидцев, наблюдающих НЛО, поэтому, скорее всего, властям нечего скрывать эти факты, которые они сами объяснить не в состоянии. Скорее всего, феномен НЛО так и остается необъяснимым.

Напомним, что ранее Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51, которую недавно пытались штурмом взять конспирологи и просто любители острых ощущений.

В то же время даже сам Эдвард Сноуден не нашел доказательств существования инопланетян, а он, напомним, является бывшим сотрудником ЦРУ и имел доступ к секретным документам военных США.

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Источник: The Daily Mail
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