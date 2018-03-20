Перенаселение: сколько людей будет жить на Земле в 2018
Прирост населения на планете составляет в среднем 2,6 человека в секунду
В 2018 на Земле будут жить 7 млрд 591 млн 541 тыс. Человек. Такие данные содержатся в прогнозе, обнародованном фондом "Население Земли" (Stiftung Weltbevölkerung), штаб-квартира которого находится в немецком городе Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония).
По сравнению с показателем годичной давности, численность жителей Земли увеличится приблизительно на 83 млн человек. При этом прирост населения на планете составляет в среднем 2,6 человека в секунду. Самыми быстрыми темпами он идет в Африке.
Эксперты, в частности, считают, что к 2050 году на Земле будут проживать 2500000000 людей, и советуют активнее реализовывать образовательные программы, чтобы избежать нежелательных беременностей.
Как ранее сообщала глава фонда "Население Земли" Рената Бер (Renate Bähr), если бы каждый человек мог самостоятельно решать, когда и сколько детей она хочет иметь, это позволило бы предотвратить около 70 процентов случаев незапланированной беременности.
Напомним, ранее сообщалось, что извержение вулканов повлияло на распространение христианства в Исландии,
Также сообщалось, что панды могут нейтрализовать смертельный цианид.
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