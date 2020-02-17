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Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

Покупателей не отпугнула цена на Xiaomi Mi 10, который оказался на 100 долларов дороже ожидаемой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10
Фото: Android Authority

Xiaomi 2020 год начала со старта своих флагманов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Особенностью новинок является очень мощное "железо", качественные внутренние компоненты, конкурентноспособные камеры и солидный дизайн. Все это китайский производитель предложил по "вкусному" ценнику, что сделало эти устройства настоящими бестселлерами первого дня продаж. Xiaomi с гордость отрапортовали, что первую партию смартфонов буквально смели с прилавков – за 1 минуту были выкуплены все модели Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, что позволило техногиганту заработать 28,6 миллионов долларов.

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Флагманы Xiaomi 2020 года успешно продолжают тенденцию привлекательных ценников, предлагая покупателям модель Mi 10 за 573 доллара, а Mi 10 Pro за – 716 долларов. Но смартфоны получились дороже прошлогоднего бестселлера Xiaomi Mi 9 на 100 долларов. Исполнительный директор Xiaomi и генеральный директор Redmi Лу Вайбин (Lu Weibing) прокомментировал в социальной сети Weibo оправдание ценообразования серии Mi 10, перечислив множество причин для такого решения.

Официальный комментарий исполнительного директора Xiaomi относительно завышенной цены на Xiaomi Mi 10
Официальный комментарий исполнительного директора Xiaomi относительно завышенной цены на Xiaomi Mi 10
Фото: Android Authority

Представитель Xiaomi назвал одну из главных причин перехода с процессора Snapdragon 855 с поддержкой 4G на Snapdragon 865 с отдельным модемом 5G, что сказалось на повышении себестоимости. Более того, по словам генерального директора, стоимость нового чипсета и модема удвоила стоимость Snapdragon 855. В то же время, по заявлению Abacus News, Ли Юн из Xiaomi заявил, что Snapdragon 865 и 5G модем добавляет около 70 долларов к окончательной цене.

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Еще одна важная причина повышения цен – переход на OLED-экран с частотой 90 Гц и с вырезом под фронтальную камеру, что тоже повлияло на ценник. Кроме того, объем оперативной памяти увеличился на 20% благодаря использованию более быстрой памяти LPDDR5 вместо LPDDR4.

Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10
Фото: Android Authority

Наконец, представитель Xiaomi добавил, что использование большего количества камер, включая 108-мегапиксельный сенсор, двойной OIS, емкой батареи, более быстрой зарядки, технологий охлаждения и расходы на дизайн – все это позволило значительно повысить стоимость флагмана серии Mi. В этой ситуации компании ничего не остается другого, как продолжать вести разъяснительную работу среди фанатов, объясняя, что новинки оправдывают каждый юань.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как Samsung Galaxy S20 Ultra удалось достичь 100-кратного увеличения камеры. В то же время были найдены 17 опасных приложений для Android.

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Источник: Android Authority
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