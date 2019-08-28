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Первый смартфон с 64 МП фотокамерой показал впечатляющие снимки

Realme обогнала Xiaomi и Samsung по выпуску первого смартфона с камерой 64 МП

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25
Realme X является первым смартфоном, способным делать снимки в разрешении 9216 × 6912 пикселя
Realme X является первым смартфоном, способным делать снимки в разрешении 9216 × 6912 пикселя
Фото: TechCrunch

Владелец бренда Realme компания BBK представила первый в мире смартфон с 64-мегапиксельной фотокамерой, обогнав таким образом Xiaomi и Samsung. Новинка получила название XT и обладает сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1.

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Realme XT представляет собой улучшенную версию аппарата Realme X, выпущенного в мае. Единственное отличие — более продвинутая камера. Основная камера Realme XT состоит из нескольких сенсоров. Помимо 64-мегапиксельного ISOCELL Bright GW1 размером 1/1.7 дюйма применяется сенсор глубины, а также широкоугольная линза и макролинза.

Realme XT от BBK
Realme XT от BBK
Фото: Android Central

В сети уже появились примеры снимков, сделанных на Realme. В полном разрешении 9216 × 6912 пикселей можно посмотреть по этой (46 МБ) и этой (41 МБ) ссылкам.

64 МП снимок, снятый на Realme XT
64 МП снимок, снятый на Realme XT
Фото: Android Central

64 МП снимок, сделанный на Realme XT
64 МП снимок, сделанный на Realme XT
Фото: Android Central

В скором времени появится еще один смартфон с 64-мегапиксельной камерой Samsung — Redmi Note 8 Pro. Ожидается, что Xiaomi проведет презентацию этой модели и устройства 29 августа 2019 года. В нем используется тот же самый сенсор камеры, поэтому будет очень интересно сравнить качество снимков, сделанных на Realme XT и Redmi Note 8 Pro.

Напомним, что ранее самым высоким разрешением для смартфонов считалось 48 мегапикселей (например, Redmi Note 7), теперь миру доступна модель с 64 МП, а вскоре Samsung выпустит первую модель со 108-мегапиксельным фотосенсором.

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Источник: iguides.ru
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