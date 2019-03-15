Первый в истории ядерный взрыв показали в Full HD

Видео ценно тем, что момент подрыва этой ядерной бомбы считается началом ядерной эпохи

Взрыв бомбы под названием "Штучка" ознаменовал ядерную эпоху Фото: Pinterest

На YouTube-канале Atomcentral опубликовано видео с первым в истории ядерным взрывом, которое было отреставрировано и улучшено под современные стандарты высокого качества Full HD, так что этот разрушительный процесс можно рассмотреть в деталях. Видео было снято 16 июля 1945 года во время испытаний технологий ядерного оружия, получившее название "Тринити".

Взрыв бомбы под названием "Штучка" (Gadget) был произведен на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Мощность бомбы была эквивалентна 21 килотонне тротила. Находившаяся неподалеку от эпицентра башня буквально испарилась, а асфальт вокруг нее расплавился.

Это видео также ценно тем, что момент подрыва "Штучки" считается началом ядерной эпохи.

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Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США создали три атомные бомбы. На испытаниях "Тринити" взорвали еще две бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — их сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

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Напомним, что ранее NASA успешно испытало портативный ядерный реактор. Также читайте о несостоявшемся ядерном конфликте, как в 1962 году США могли стереть советскую Украину с лица Земли.

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