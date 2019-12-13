Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Первый в мире электрический самолет открыл "третью эру" в авиации: видео

Первый в мире электрический самолет Harbour Air eBeaver успешно завершил испытательный полет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:14

Первый в мире коммерческий электрический самолет Harbour Air eBeaver успешно завершил испытательный полет. Самолет поднялся в воздух в Ванкувере, Британская Колумбия. Короткий полет длился всего 10 минут над рекой Фрейзер. Пилотировал электросамолет основатель компании Harbor Air Грег Макдугалл, сообщает PrnewsWire.

Смотрите также в сюжете о преимуществах и недостатках профессии пилота:

Электрификация — это будущее транспорта. И ежедневно мир приближается к этой реальности. По словам компании, этот "исторический полет" означает начало "третьей эры" в авиации, эпоху, которую она называет "электрической эрой". Первым в реализации мечты коммерческих пассажирских перелетов на электротяге стал eBeaver (в переводе "электронный Бобер").

Читайте также:
Qantas установила рекорд по самому длинному беспосадочному рейсу в мире

"Сегодня мы вошли в историю. Я невероятно горжусь лидирующей ролью Harbor Air в переосмыслении безопасности и инноваций в авиационной индустрии. Канада уже давно играет важную роль в истории авиации, и мы рады открыть переход в новую эпоху", – заявил Макдугалл.

Полет eBeaver
Полет eBeaver
Фото: Wired

Электрический самолет eBeaver способен взять на борт шесть пассажиров. Тягу самолету придает 750-сильная (560 кВт) установка magni500, которая обеспечивает чистую и эффективную мощность для пропеллерных самолетов. К сожалению, другие детали, такие как максимальная скорость или максимальная дальность полета, в настоящее время неизвестны.

Ebeaver смог подняться на высоту нескольких десятков метров, но это значимый полет для мировой авиации
Ebeaver смог подняться на высоту нескольких десятков метров, но это значимый полет для мировой авиации
Фото: Wired

Harbor Air начнет свои первые коммерческие перевозки на eBeaver в 2022 году.

Напомним, что ранее в Голландии строят самый странный самолет в мире. Также недавно в небо поднялся самый большой самолет в истории авиации.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Пунктуальность украинских авиакомпаний в ноябре выросла до 84,7% Ремонт самолета с помощью скотча напугал пассажиров: фото Aston Martin скрестила суперкар со сверхзвуковым самолетом "Конкорд" SkyUp запустил рейсы Киев – Пиза
технологии самолет авиация небо полет эра мощность электрификация
Источник: Wired
Реклама

Новости партнеров

Жульен-суфле с шампиньонами к Новому 2020 году
Жульен-суфле с шампиньонами к Новому 2020 году
Примкнувшая к секте Ветлицкая отказалась от дочери
Примкнувшая к секте Ветлицкая отказалась от дочери
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Закохана: популярна українська співачка виходить заміж - ЗМІ
Закохана: популярна українська співачка виходить заміж - ЗМІ
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 05:09Fun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Вчера, 13:17Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 08:42Wellness

Посуда может быть опасной для здоровья и провоцировать онкологию

Вчера, 08:05Fun

Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео

11 декабряEvents

Полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать

11 декабряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

11 декабряШоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

11 декабряFun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

11 декабряШоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

11 декабряTravel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

11 декабряFood

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

Новости партнеров

Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Творожный торт без выпечки с печеньем
Творожный торт без выпечки с печеньем
Салат Сугроб на Новый год 2020
Салат Сугроб на Новый год 2020
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
Поплавская отказалась от свадьбы по сценарию Собчак
Обновленный Google Chrome покажет, не украден ли ваш пароль
Обновленный Google Chrome покажет, не украден ли ваш пароль