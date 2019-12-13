Первый в мире электрический самолет открыл "третью эру" в авиации: видео

Первый в мире электрический самолет Harbour Air eBeaver успешно завершил испытательный полет

Первый в мире коммерческий электрический самолет Harbour Air eBeaver успешно завершил испытательный полет. Самолет поднялся в воздух в Ванкувере, Британская Колумбия. Короткий полет длился всего 10 минут над рекой Фрейзер. Пилотировал электросамолет основатель компании Harbor Air Грег Макдугалл, сообщает PrnewsWire.

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Электрификация — это будущее транспорта. И ежедневно мир приближается к этой реальности. По словам компании, этот "исторический полет" означает начало "третьей эры" в авиации, эпоху, которую она называет "электрической эрой". Первым в реализации мечты коммерческих пассажирских перелетов на электротяге стал eBeaver (в переводе "электронный Бобер").

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"Сегодня мы вошли в историю. Я невероятно горжусь лидирующей ролью Harbor Air в переосмыслении безопасности и инноваций в авиационной индустрии. Канада уже давно играет важную роль в истории авиации, и мы рады открыть переход в новую эпоху", – заявил Макдугалл.

Полет eBeaver Фото: Wired

Электрический самолет eBeaver способен взять на борт шесть пассажиров. Тягу самолету придает 750-сильная (560 кВт) установка magni500, которая обеспечивает чистую и эффективную мощность для пропеллерных самолетов. К сожалению, другие детали, такие как максимальная скорость или максимальная дальность полета, в настоящее время неизвестны.

Ebeaver смог подняться на высоту нескольких десятков метров, но это значимый полет для мировой авиации Фото: Wired

Harbor Air начнет свои первые коммерческие перевозки на eBeaver в 2022 году.

Напомним, что ранее в Голландии строят самый странный самолет в мире. Также недавно в небо поднялся самый большой самолет в истории авиации.

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