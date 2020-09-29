Питьевая вода и кислород на Луне. Японцы готовят масштабный проект по освоению спутника Земли

Они обещают построить на земном спутнике завод по производству водородного топлива

Япония берет курс на Луну. Их местное агентство аэрокосмических исследований обещает построить на земном спутнике завод по производству водородного топлива. Расположат его неподалеку от Южного полюса, где, по расчетам ученых, большие залежи льда.

С этого льда они будут синтезировать питьевую воду, кислород и водород, которым, в частности, можно заправлять технику. А передвигаться будут как по поверхности Луны, так и между ним и космической станцией.

Отправиться на Луну японцы планируют уже через 15 лет.

Ранее NASA представило амбициозный план по новой отправке людей на Луну.

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