PlayStation 5 начали продавать по баснословной цене

Известная торговая сеть в Европе открыла предзаказ на PlayStation 5 по цене в 1050 долларов

PlayStation 5 начали продавать до ее официального анонса Фото: 3dnews

Лишь недавно Sony призналась, что активно занимается разработкой новой игровой приставки PlayStation 5, и немного рассказала о ее технических характеристиках. Однако не было ни официального анонса или даже подлинных фотографий PS5. Тем не менее PlayStation 5 внезапно начали продавать по предзаказу.

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Сделать предварительную покупку игровой приставки можно в популярной европейской сети магазинов бытовой техники MediaMarkt. Причем, это не какой-то системный сбой или случайность. Магазин намеренно открыл продажу несуществующей PlayStation 5 еще до ее официального анонса.

Магазин MediaMarkt открыл продажи по цене в 9999 шведских крон (26,4 тысяч гривен) Фото: 3dnews

Приобрести желаемый товар можно, заплатив 9999 шведских крон, что составляет примерно 1050 долларов или 26 400 гривен. Такая цена является баснословной, ведь даже если Sony выпустит в продажу свое детище со своими выдающимися характеристиками, кажущимися сейчас фантастикой, все равно она не будет стоить таких денег. Как показала история, цена за новую игровую приставку не должна превышать "психологическую отметку" в 499 долларов.

Вероятнее всего, продавец сам установил такую цену с оглядкой на недавнее заявление одного из представителей Sony о том, что новая консоль будет стоить дороже, но соразмерно тому, что она сможет предложить.

PlayStation 5 получит самый топовый графический ускоритель от AMD Фото: Gametech

Дата начала продаж не уточняется, поскольку официальных заявлений от Sony по этому поводу не поступало. Сейчас статус товара обозначен как "ожидается". Также продавец отмечает, что технические характеристики могут измениться до выхода консоли, поскольку указаны они только на основе слухов и небольшой порции информации от главы компании: 7-нм процессор AMD Zen 2 с видеокартой Navi и поддержкой трассировки лучей, высокоскоростной SSD-накопитель, а также полная совместимость с играми от PlayStation 4.

Напомним, что ранее подтвердились слухи об активной разработке GTA 6 для PlayStation 5. В свою очередь Microsoft лишила Xbox One ключевой возможности.

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