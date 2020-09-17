PlayStation 5 против Xbox Series X: какую приставку выбрать

Сравнение технических характеристик, цены, возможностей, игр и дизайна игровых приставок от Sony и Microsoft

После того, как Sony раскрыла все карты относительно цены на PlayStation 5 и ее дате выхода, которые были озвучены на презентации 16 сентября 2020 года, настало время сравнить двух титанов игровой индустрии. Кто же лучше, мощнее и выгоднее для приобретения: Xbox Series X или PlayStation 5?

Новое поколение – это мощность, скорость, современные технологии и сногсшибательные визуальные эффекты. Когда дело доходит до внутренних характеристик, используемых для достижения этих целей, выясняется, что PlayStation 5 и Xbox Series X не так уж далеки друг от друга – они даже стоят одинаково. Хотя в теории у Microsoft, похоже, есть небольшое преимущество.

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Недавно мы стали свидетелями того, как обе компании пытаются дифференцировать свои консоли с помощью отличного дизайна и совершенно разных подходов к позиционированию себя на рынке. В девятом по счету поколении игровых приставок Microsoft отказалась от эксклюзивных игр Series X, чтобы сделать акцент на сервисах Xbox Game Pass и полной обратной совместимостью со всеми играми всех поколений игровых консолей компании. В свою очередь Sony продолжает делать ставку на свою сильную линейку эксклюзивных игр для PlayStation 5, которые на полную используют мощности сверхбыстрого проприетарного накопителя NVMe PCI-E 4.0 и функций нового контроллера DualSense.

PlayStation 5 против Xbox Series X: цена

PlayStation 5 против Xbox Series X Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

Microsoft сделала первый шаг, показав, что две ее консоли следующего поколения – Xbox Series X и более доступная Xbox Series S – будут запущены 10 ноября 2020 года по цене 499 долларов и 299 долларов соответственно. Предварительные заказы Xbox Series X откроются уже 22 сентября.

Sony, видимо опасаясь жестокой конкуренции с Microsoft, тоже выкатила демократичный ценник в 499 долларов за обычную версию и 399 долларов за Digital версию без Blu-Ray привода.

Как видим, по цене Microsoft выигрывает с отрывом в 100 долларов, но только если сравнивать "дешевую" PS5 и доступную Xbox Series S – флагманы выйдут по одинаковым ценам. Конечно, Series S уступает по мощности PS5 более чем в 2 раза, но цена в итоге может сыграть решающую роль.

Но у Microsoft припасен козырь – компания запустила программу All Access, которая позволит приобрести Xbox Series X за 35 долларов в месяц с рассрочкой на 2 года, что делает ее более выгодной покупкой на фоне конкурента.

PlayStation 5 против Xbox Series X: мощность

Если вы изучите таблицу выше, вы увидите, что Xbox Series X имеет чуть более мощные характеристики. Трудно сказать, обязательно ли Xbox Series X в итоге обеспечит лучшую производительность и графику, чем PlayStation 5. Но давайте рассмотрим их оборудование.

Сравнение PlayStation 5 и Xbox Series X Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

PlayStation 5 будет работать на базе специальной версии чипсета AMD Ryzen третьего поколения с 8 ядрами, новой архитектурой Zen 2 и графикой Navi с поддержкой трассировки лучей. Процессор будет работать на частоте 3,5 ГГц. Графический процессор предлагает 36 вычислительных блоков, работающих на частоте 2,23 ГГц и предлагающих вычислительную мощность в 10,28 терафлопс. Эти части работают в паре с 16 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБ/с.

Между тем Xbox Series X "на бумаге" выглядит еще более впечатляюще. Премиальная приставка от Microsoft сможет похвастаться производительностью в 12 терафлопс с 3328 шейдерами, распределенными на 52 вычислительных блока. Графический чип будет работать на заблокированной частоте 1,825 ГГц и, в отличие от большинства графических процессоров, не будет колебаться между скоростями. Вместо этого он будет обеспечивать одинаковую тактовую частоту независимо от температуры устройства или игры, в которую вы играете.

У Xbox Series X интегрирован такой же специализированный процессор AMD Zen 2 с 8 ядрами и 16 потоками, как у PS5, но работает он на чуть более высокой частоте в 3,6 ГГц. Интересно, что разработчики могут отключить одновременную многопоточность (SMT), чтобы достичь пиковой скорости 3,8 ГГц. Объем оперативной памяти составляет те же 16 ГБ GDDR6.

Кажется, нет огромной разницы между процессорами, хотя у Xbox Series X есть небольшое преимущество в скорости из-за более высокой частоты процессора – для такого мощного оборудования даже пришлось вмонтировать аппаратную начинку приставки в кубический корпус для лучшего охлаждения.

С другой стороны, 12 терафлопс вычислительной мощности не обязательно означает, что каждая игра будет использовать их в полной мере. Это также зависит от того, насколько хорошо оптимизирована игра, особенно проекты от сторонних производителей, которые должны обеспечивать относительный паритет между версиями для PS5 и Xbox Series X.

Твердотельные накопители будут иметь большое влияние на производительность игры. Поскольку обе консоли будут оснащены встроенными NVMe (SSD) накопителями, игры должны загружаться почти мгновенно – до 40 раз быстрее, чем на предыдущем поколении. Но пока лишь Sony предоставила конкретные подробности о том, насколько быстро ее SSD может загружать игры и это действительно впечатляет. Ведь SSD-диск PS5 способен выдавать скорость до 5,5 Гб/с (до 9 Гб/с сжатых данных), тогда как NVMe-накопитель Xbox Series X демонстрирует более скромные характеристики: 2,4 ГБ/с или до 4,8 Гб/с сжатых данных.

Sony использует NVMe накопители от Samsung объемом 825 ГБ Фото: LetsGoDigital

Таким образом, игры на PlayStation 5 будут загружаться быстрее, чем на Xbox Series X, но разница составит буквально несколько секунд. А вот по мощности Xbox Series X может оказаться быстрее и лучше PlayStation 5.

Расширение памяти Xbox Series X за счет внешних SSD-накопителей Фото: Microsoft

Xbox Series X против PlayStation 5: игры

В этой части тоже не все так однозначно. Несмотря на то, что японский производитель сливает свои эксклюзивы от PlayStation 4 на компьютеры, PlayStation 5 будет получать новые игровые проекты, которые будут доступны исключительно на этой платформе. Ранее Sony показала "тонну" впечатляющих видеоигр, часть из которых задействуют технические возможности PS5 в виде сверхбыстрого SSD, позволяющий отказаться от подзагрузок между уровнями.

Для PS5 были сделаны такие громкие анонсы, как Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart и Horizon: Forbidden West. В настоящее время эти игры выглядят как достойные эксклюзивы для PS5, которые не будут доступны на компьютерах, что делает приобретение игровой приставки Sony более привлекательным.

У Xbox Series X такого козыря с эксклюзивами, как у Sony, нет – все игры, доступные на нем можно будет поиграть на любом компьютере с Windows 10. Но Microsoft отдает предпочтение экосистеме над отдельной консолью. У Microsoft есть крайне заманчивый сервис Xbox Game Pass, позволяющий сыграть в сотню игр всего за 10 долларов в месяц – почти даром. Кроме того, у Xbox Series X будет поддержка всех игр от предыдущих платформ, что однозначно заинтересует игроков, любящих классические проекты от Xbox One, Xbox 360 и Xbox Original.

Таким образом, если у вас есть мощный игровой компьютер, то приобретение PlayStation 5 будет более рациональным решением. Однако любители ретро-видеоигр предпочтут Xbox Series X, у которого сильная линейка игр от прошлых поколений, причем сразу на старте продаж.

PlayStation 5 против Xbox Series X: дизайн

Последний критерий является сугубо субъективным – дизайн игровых приставок. Обе консоли получились ну уж очень непохожими друг на друга.

Непохожие друг на друга Xbox Series X и PlayStation 5 Фото: CNET

Xbox Series X получил довольно консервативный и угловатый дизайн. Очередная консоль Microsoft больше напоминает вертикальную башню с гладким черным корпусом и небольшим, но со вкусом оформленным логотипом Xbox в верхнем левом углу. На передней панели консоли также есть щель для дисковода. Все выглядит геометрически приятно. Но его габариты могут поставить под сомнение его эргономику. Также на боку он выглядит неуклюже, словно не лежит, а случайно упал. Зато его сдержанный стиль подойдет почти под любой интерьер.

Xbox Series X выйдет 10 ноября 2020 года Фото: Gamemag

Более дешевый Xbox Series S выглядит приятнее, так как он использует более тонкий и белый корпус, напоминающий Xbox One S – одну из самых красивых консолей в истории игровой индустрии. Многим эта "малышка" пришлась по вкусу.

Xbox Series S будет стоить 299 долларов Фото: Windows Central

У PS5 совершенно другой дизайн – футуристичный, впечатляюще изящный, слегка вычурный, обладающий множеством декоративных деталей, с обтекаемым и сильно изогнутым черно-белым корпусом со светодиодной синей подсветкой. Фанаты бренда разделились на два лагеря: одним экстерьер очень понравился, другие же сильно раскритиковали Sony за непрактичность и излишне вызывающий стиль.

PlayStation 5 Фото: Digital Trends

Трудно сказать, какая консоль выглядит "лучше", пока мы не увидим их бок о бок в реальности. На данный момент Xbox Series X выглядит более традиционно и сдержано, а PS5 – более экспериментально с нотами футуризма. Какой из них предпочтете вы, почти полностью зависит от ваших собственных эстетических предпочтений. Победителей в этом критерии просто нет.

Преимущества Microsoft Xbox Series X:

Более мощная общая производительность в 12 терафлопс;

Полная обратная совместимость с играми от Xbox One, Xbox 360 и Xbox Original на старте;

Появится в продаже раньше PlayStation 5;

Дешевле PlayStation 5 с Blu-Ray приводом;

Сервисы Xbox Game Pass и Xbox Smart Delivery;

Возможность установки дополнительного SSD для расширения памяти до 2 ТБ;

Поддержка всех аксессуаров от Xbox One;

Функция мгновенного переключения между играми Xbox Quick Resume;

Дешевая версия Xbox Series S за 299 долларов для тех, кто хочет сэкономить.

Преимущества Sony PlayStation 5:

Сверхбыстрый SSD-накопитель, который по скорости превосходит аналогичный от Xbox Series X в 2-3 раза;

Более быстрый графический чип Navi;

Геймпад DualSense с тактильной обратной связью и адаптивными триггерами;

Поддержка 3D звука;

Стратегия на поддержку эксклюзивных проектов, которых не будет на компьютере и Xbox Series X и S.

Дешевая версия PlayStation 5 оказывается мощнее Xbox Series S

Напомним, что ранее по мнению экспертов PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. В то же время Microsoft представила уникальный сервис xCloud для Android.

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