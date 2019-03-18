PlayStation Classic пробила "дно"

В США и Европе цена на PlayStation Classic опустилась до 999 гривен

Стоимость PlayStation Classic упала почти на треть от первоначальной цены Фото: Techadvisor

Идея перевыпустить классическую приставку PlayStation Classic, как это с успехом получилось у Nintendo с их NES Mini и SNES Mini, для Sony оказалась провалом. После критики со стороны экспертов и покупателей цена на игровую приставку зимой упала с 3399 гривен упала до 1999 гривен. Но, как оказалось, это не предел – цена на PlayStation рухнула еще ниже.

Как сообщает TrustedReviews, в США и странах Европы цена на новую PlayStation Classic опустилась до 37 долларов (999 гривен) – это почти на треть меньше первоначальной цены на старте продаж. Цена консоли в Украине все еще остается на уровне 1999 гривен, но вскоре тоже может опуститься под европейский ценник.

PlayStation Classic поставляется с 20 классическими играми эпохи PSX, включая некоторые абсолютные хиты игры, такие как Metal Gear Solid и Final Fantasy VII. В комплект также входит первая часть Grand Theft Auto и классический файтинг Tekken 3. Полный список игр включает в себя:

Battle Arena Toshinden Cool Boarders 2 Destruction Derby Final Fantasy VII Grand Theft Auto Intelligent Qube Jumping Flash! Metal Gear Solid Mr. Driller Oddworld: Abe’s Oddysee Rayman Resident Evil: Director’s Cut Revelations: Persona R4 Ridge Racer Type 4 Super Puzzle Fighter II Turbo Syphon Filter Tekken 3 Tom Clancy’s Rainbow Six Twisted Metal Wild Arms

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Сразу после поступления в продажу в сторону Sony обрушился шквал критики. PlayStation Classic оказалась плохой сборки, библиотека игр, кроме пяти проектов, была по большей части абсолютно неинтересной, сами приставки страдали от брака. Но самая главная проблема заключалась в том, что игры работали очень медленно из-за плохой оптимизации встроенного эмулятора, основанного на бесплатной версии проекта ePSXe.

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Напомним, что ранее Sony объявила "смерть" PlayStation 4, поскольку считают, что консоль уже исчерпала свой потенциал. Также несмотря на то, что следующая консоль Sony еще не была анонсирована, были рассекречены технические характеристики PlayStation 5.

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