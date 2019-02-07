Плоская с баром: ученые уточнили форму нашей галактики

Галактика Млечный путь внешне обладает совершенно иной формой

Млечный путь относится к типу галактик с "перемычкой" Фото: ClipGround

Команда австралийских и китайских ученых представила новую карту нашей галактики Млечный путь, которая была составлена благодаря наблюдениям за цефеидами. Нанеся на карту полученные результаты, ученые обнаружили, что диск Млечного Пути плоский и заметно изогнут по краям, и по форме приближаясь к сильно вытянутой букве S. Об этом сообщается в статье журнала Nature Astronomy.

Таким образом была уточнена форма Млечного пути – она является спиральной галактикой с баром (перемычкой) с двумя рукавами, а не с четырьмя, как считалось ранее. Галактики, подобные нашей, в телескопе обычно выглядят плоскими — как, например, Андромеда.

Форма диска Млечного пути на трехмерной сетке и "в профиль" Фото: ©Chen et al.

Цефеиды — это крупные, молодые и яркие переменные звезды. Именно они помогли в определении формы нашей галактики. Они пульсируют с очень точной периодичностью, которая находится в четкой математической зависимости от их светимости. Эти звезды помогают ученым в точных измерениях расстояний во Вселенной.

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В новой работе астрономы использовали данные космического ИК-телескопа WISE, наблюдавшего за 1339 цефеидами. Нанеся их на карту, ученые получили совершенно иную карту нашей галактики, нежели описанную в теориях.

Млечный путь, каким его видим мы с Земли

Диск Галактики охватывает ее ядро с центральной перемычкой, спирали и рукава и тянется на 100 тысяч световых лет от центра. Плоскую составляющую диска образуют звезды — в основном молодые и яркие, — однако газ распределяется неравномерно. Поэтому обычные наблюдения на линии водорода (Н-альфа) до сих пор не позволяли выделить именно плоскую составляющую диска и увидеть его настоящую форму за дымкой межзвездного газа и пыли.

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Кроме того, новые наблюдения показали, что эта изогнутая форма галактического диска колеблется, прецессирует: такое явление уже было известно на примере некоторых других галактик. Все это авторы связывают с гравитационным влиянием могучей массы в центре Млечного Пути, связанной с расположенной здесь сверхмассивной черной дырой и миллиардами соседних звезд. Притягивая, но одновременно и раскручивая весь галактический диск, она и придает ему форму изогнутой, медленно "вибрирующей" плоскости.

На Херсонщине на поле появился огромный трезубец, который видно из космоса:

Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие, которое все это время было под носом. А также была раскрыта тайна границ Солнечной системы.

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