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По всему миру начали вымирать лягушки

Гриб-паразит стал причиной исчезновения многих видов амфибий на нескольких континентах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
Лягушек становится все меньше и меньше. Фото :pixabay
Лягушек становится все меньше и меньше. Фото :pixabay

Новое исследование показало смертельную болезнь, которая угрожает выживанию лягушек в мире, порожденных из Восточной Азии, и международная торговля была, почти наверняка, ответственна за распространение болезни.

Лягушачий гриб-паразит chytrid fungus стал причиной исчезновения многих видов амфибий на нескольких континентах, начиная с 1970-х годов. Паразитический гриб, поедающий лягушек практически живьем изнутри быстро распространился по всему миру и приводит к неуклонному вымиранию лягушек.

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Ученые долгое время не могли понять, где и как появились эти штаммы грибков-убийц. Наконец-то, международная команда исследователей во главе с учеными из Имперского Колледжа Лондона, включая четырех ученых из One Health Research Group в Университете Джеймса Кука, проследила предка болезнетворного микроорганизма, который был обнаружен в Восточной Азии.

Как выяснилось, грибок, поедающий лягушек, быстро распространился по всему миру из-за роста торговли между странами. Порой смертельно опасные микроорганизмы быстро распространяются по всем уголкам планеты из-за различного рода взаимодействий между странами.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже:

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Источник: Контракты

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