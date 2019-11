Победить Фредди Меркьюри: Google оценивает голос пользователей

Необычный эксперимент запустили YouTube и Google Research в сотрудничестве с группой Queen

Насколько ты Фредди Меркьюри? Фото: The Daily Mirror

Мощнейшие технологии нейросетей нередко используют для развлечения, который порой выдает интересный результат. Недавно при помощи искусственного интеллекта каждый получил возможность стать художником, а сегодня любой пользователь может посоревноваться в вокале с легендарным Фредди Меркьюри. Причем вокальные данные оценивают нейросети на основе сложнейших алгоритмов сопоставления голоса легендарного певца и рядового пользователя сети. А вдруг у кого-нибудь есть скрытый талант?

Необычный эксперимент для пользователей сети запустили YouTube, Google Creative Lab и Google Research в сотрудничестве с группой Queen. Поисковый гигант быстро создал онлайн-сервис FreddieMeter, который предлагает любому желающему спеть под минусовку один из четырех треков группы Queen: Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love или We Are the Champions.

Результат сравнения вокала пользователя с Фредди Меркьюри Фото: 4pda

FreddieMeter на базе нейросети работает на мобильных устройствах под управлением Android и iOS, а также на компьютерах. Разработчики уверяют, что голос не загружается на сторонние серверы, поэтому конфиденциальность соблюдается на все 100%. Вокал желающих оценивается по шкале от 0 до 100 баллов, а полученным результатом можно поделиться в социальных сетях.

