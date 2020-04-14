Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Почему атмосфера Сатурна горячая: ученые нашли объяснение

Температура атмосферы Сатурна способна прогреваться до 80 градусов по Цельсию – ученые нашли разгадку этого странного явления

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:05

Несмотря на то, что нашу Солнечную систему активно изучают множество космических аппаратов, тайн и загадок в ней скрыто гораздо больше, чем ученые находят ответов. На некоторые из загадок науки и космологии все же удается найти решения. Одно из последних космических открытий было сделано в отношении необычного строения газовых гигантов. Ранее ученые не могли понять, почему планеты, такие как Сатурн, находятся далеко от Солнца, но внутри они остаются горячими, хотя должно быть наоборот.

Атмосфера Сатурна состоит в основном из водорода, с меньшим количеством гелия и следами метана и водяного льда. Она имеет очень переменную температуру: в некоторых регионах температура достигает 80 градусов по Цельсию, а в других падает до -250 градусов по Цельсию. Сатурн также является домом для некоторых из самых сильных ветров в солнечной системе, которые достигают скорости в 1770 км/ч.

Сатурн в инфракрасном диапазоне: зеленым цветом выделены полярные сияния
Сатурн в инфракрасном диапазоне: зеленым цветом выделены полярные сияния
Фото: NASA

Новый анализ данных, которые были давно получены с зонда NASA "Кассини", позволяет предположить, что за это могут быть ответственны полярные сияния. Как и северное сияние на Земле, на других планетах также есть полярные сияния, в которых солнечные ветра взаимодействуют с магнитосферой. В случае Сатурна, когда солнечные ветра взаимодействуют с заряженными частицами своих спутников, они создают электрические токи, которые не только создают полярные сияния, но и генерируют тепло.

Смотрите также в сюжете о том, как китайцев начали атаковать инопланетяне:

Сильные ветра Сатурна также играют свою роль, распределяя энергию, производимую электрическими токами на полюсах вокруг остальной части планеты. На полюсах токи генерируют достаточно тепла, чтобы атмосфера нагревалась в два раза сильнее, чем от солнечного тепла.

Читайте также:
День космонавтики: ТОП-5 малоизвестных фактов о первом человеке в космосе

"Такие результаты жизненно важны для нашего общего понимания планетарных верхних слоев атмосферы и являются важной частью наследия "Кассини". Они помогают решить вопрос о том, почему верхняя часть атмосферы настолько горячая, а остальная часть атмосферы – из-за большого расстояния от Солнца – холодная", – объясняет ведущий автор исследования "Кассини" Томми Коскинен.

Напомним, какие тайны Вселенной находят ученые за пределами галактики. В то же время Юпитер и Сатурн показали на небе Марса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
День авиации и космонавтики: 6 небанальных фильмов про космос День космонавтики 2020: история, значение и поздравления с праздником В США показали, как будет выглядеть их база на Луне (видео) У галактики Зонтик открылось жестокое прошлое: фото
наука космос сатурн планета солнечная система северное сияние
Источник: NASA
Реклама

Новости партнеров

Як Кароль після весілля з Даном Баланом зустрілася з його мамою
Як Кароль після весілля з Даном Баланом зустрілася з його мамою
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке

Популярные статьи

Вчера, 16:16Психология

Как быстро уснуть: полезные рекомендации

Вчера, 15:05Wellness

Как избавиться от изжоги: 10 эффективных способов

Вчера, 12:46Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Вчера, 09:44Fun

Познакомились онлайн: 36-летняя невеста увидела жениха за несколько дней до свадьбы, фото

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: рецепт праздничного пирога "Барашек"

12 апреляFun

Вербное воскресенье-2020: что ни в коем случае нельзя делать

12 апреляEvents

Эффектные открытки в Вербное воскресенье: поздравления, картинки и стихи

12 апреляFood

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

12 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

12 апреляFun

Поздравления с католической Пасхой 2020: короткие смс и открытки

12 апреляFun

12 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: три рецепта праздничной выпечки

12 апреляFood

Католическая Пасха-2020: ТОП-5 рецептов праздничных блюд

12 апреляFun

Католическая Пасха 2020: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

11 апреляFun

Вербное воскресенье 2020: поздравления в стихах и коротких смс

11 апреляFun

Лазарева суббота-2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Новости партнеров

Алла Костромічева вперше показала чоловіка: не красень
Алла Костромічева вперше показала чоловіка: не красень
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Молоденькая жена Комарова похвасталась идеальным телом
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Котлеты из фарша с манкой: рецепт с фото пошагово
Котлеты из фарша с манкой: рецепт с фото пошагово
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Вкусный лимонный пирог к чаю
Вкусный лимонный пирог к чаю
Як виглядає 70-річна Пугачова
Як виглядає 70-річна Пугачова "після пластики": без ретуші