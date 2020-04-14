Почему атмосфера Сатурна горячая: ученые нашли объяснение

Температура атмосферы Сатурна способна прогреваться до 80 градусов по Цельсию – ученые нашли разгадку этого странного явления

Несмотря на то, что нашу Солнечную систему активно изучают множество космических аппаратов, тайн и загадок в ней скрыто гораздо больше, чем ученые находят ответов. На некоторые из загадок науки и космологии все же удается найти решения. Одно из последних космических открытий было сделано в отношении необычного строения газовых гигантов. Ранее ученые не могли понять, почему планеты, такие как Сатурн, находятся далеко от Солнца, но внутри они остаются горячими, хотя должно быть наоборот.

Атмосфера Сатурна состоит в основном из водорода, с меньшим количеством гелия и следами метана и водяного льда. Она имеет очень переменную температуру: в некоторых регионах температура достигает 80 градусов по Цельсию, а в других падает до -250 градусов по Цельсию. Сатурн также является домом для некоторых из самых сильных ветров в солнечной системе, которые достигают скорости в 1770 км/ч.

Сатурн в инфракрасном диапазоне: зеленым цветом выделены полярные сияния Фото: NASA

Новый анализ данных, которые были давно получены с зонда NASA "Кассини", позволяет предположить, что за это могут быть ответственны полярные сияния. Как и северное сияние на Земле, на других планетах также есть полярные сияния, в которых солнечные ветра взаимодействуют с магнитосферой. В случае Сатурна, когда солнечные ветра взаимодействуют с заряженными частицами своих спутников, они создают электрические токи, которые не только создают полярные сияния, но и генерируют тепло.

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Сильные ветра Сатурна также играют свою роль, распределяя энергию, производимую электрическими токами на полюсах вокруг остальной части планеты. На полюсах токи генерируют достаточно тепла, чтобы атмосфера нагревалась в два раза сильнее, чем от солнечного тепла.

"Такие результаты жизненно важны для нашего общего понимания планетарных верхних слоев атмосферы и являются важной частью наследия "Кассини". Они помогают решить вопрос о том, почему верхняя часть атмосферы настолько горячая, а остальная часть атмосферы – из-за большого расстояния от Солнца – холодная", – объясняет ведущий автор исследования "Кассини" Томми Коскинен.

Напомним, какие тайны Вселенной находят ученые за пределами галактики. В то же время Юпитер и Сатурн показали на небе Марса.

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