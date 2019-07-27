Почему космос холодный, а Солнце горячее: ответ ученых

Ученые дали исчерпывающий ответ на космическую загадку о температуре Вселенной

Как такое может быть? Фото: Wallpaperstock

Почему в космосе так холодно, в то время как на Солнце невероятно горячо? Казалось бы, это элементарный вопрос из школьной программы, но, если задуматься, оказывается все далеко не так просто. Ученые дали исчерпывающий ответ на космическую загадку.

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Солнце – это ближайшая к нам звезда, которая относится к типу G2V, являющаяся желтым карликом. Несмотря на относительно небольшие размеры по сравнению со многими космическими гигантами, Солнце очень горячо – температура его поверхности составляет 5500 градусов по Цельсию, а ядра – 15,7 миллионов по Кельвину. Между тем, если отдалиться от Солнца достаточно далеко, к примеру до орбиты Нептуна, то температура падает до -270°C. Это буквально на три градуса выше абсолютного нуля. Как такое может быть?

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Тепло в космосе распространяется в виде излучения инфракрасной волны энергии, которая мигрирует от более горячих объектов к более холодным. Волны излучения возбуждают молекулы, заставляя их нагреваться – именно так тепло распространяется от Солнца к Земле. Но суть в том, что излучение нагревает только молекулы вещества, которое находится непосредственно на его пути. Все остальное остается холодным. Возьмите Меркурий: согласно NASA, разницы температур планеты составляет более 500 градусов по Цельсию – дневная сторона прогревается до 427°C, тогда как ночная опускается до -193°C.

На Земле ночная температура все еще остается относительно теплой даже при смене сезонов. Это происходит потому, что тепло распространяется по нашей голубой планете через плотную газовую атмосферу тремя способами: проводимостью, конвекцией и излучением. Когда солнечные лучи нагревают молекулы в нашей атмосфере, они передают эту дополнительную энергию соседним молекулам. Этот перенос тепла от молекулы к молекуле называется проводимостью, и это цепная реакция, которая нагревает области за пределами солнечного света на темной стороне.

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Космическое пространство является вакуумом. Космический вакуум, конечно, не является совершенным, ведь даже в межзвездном пространстве существует по 5-10 атомов водорода на кубический сантиметр. Тем не менее, молекулы газа в глубоком космосе слишком разреженные и находятся далеко друг от друга, чтобы регулярно сталкиваться и передавать энергию. Таким образом, даже когда Солнце нагревает их инфракрасным излучением, передача тепла посредством проводимости невозможна. Точно так же конвекция – форма теплопередачи, которая происходит в присутствии силы тяжести – она важна для рассеивания тепла по всей Земле, но не происходит в невесомом пространстве.

Защита от горячего Солнца и вселенского холода

Инженер-термист Элизабет Абель проекта DART от NASA, разрабатывает системы терморегуляции для космических аппаратов, созданных для длительных путешествий в космосе. Одним из ее проектов был солнечный зонд Parker, собирающий данные через внешний слой атмосферы звезды, называемый короной. В апреле 2019 года зонд прошел максимально близко к поверхности Солнца – на расстоянии в 15 миллионов километров. Теплозащитный экран, размещенный с одной стороне зонда, позволил реализовать рискованный маневр.

Зонд Parker, одна сторона которого нагрета до 250 градусов по Цельсию, а другая – -238 градусов Фото: NASA

"Тепловой экран был спроектирован так, чтобы никакое солнечное излучение не расплавило космический корабль. В то время, как защита прогревается до 250°C, сам аппарат остается холодным с температурой корпуса -238°C", – объясняет Элизабет Абель.

Огромная разница температур между холодным космосом и кипящим Солнцем создает серьезные проблемы. Отдельным частям космического корабля необходима комфортная температура, чтобы он оставался достаточно холодным для избегания короткого замыкания, в то время как другим нужны нагревательные элементы, чтобы они оставались достаточно теплыми для функционирования.

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Подготовка к температурным перепадам в сотни градусов может показаться дикой, но именно так на самом деле обстоят дела в космосе. Истинная странность — это Земля, поддерживающая внутреннюю температуру таким образом, чтобы на ней образовалась и существовала жизнь, в отличие от огромного холодного космоса.

Напомним, что ранее высадку на Луне переделали с полным реализмом. А недавно астрономы зафиксировали "космические роды" во Вселенной.

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