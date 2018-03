Почему психопатам с легкостью удается проникать в сознание людей

Психопаты не способны понять переживания других людей, но при этом могут казаться очень очаровательными и иметь хорошие способности для манипуляции окружающими.

Таковы выводы исследователей американского Йельского университета, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, информирует news.eizvestia.com.

По мнению ученых, у психопатов нет возможности объективно оценивать состояние окружающих людей, а именно это свойство лежит в основе социальной коммуникации. В то же время они могут оценить чужие мысли, если их преднамеренно попросят это сделать.

Проведенное исследование с использованием компьютерной игры показало, что психопаты начинают понимать настроения других людей не потому, что хотят этого. Понимание окружающих возможно тогда, когда у психопата есть цель чего-то добиться.

Напомним, ранее мы обсуждали, как себя вести с людьми, которые постоянно ноют и жалуются.

Основная цель любителей жаловаться – это чтобы им посочувствовали, разрешили их трудности, уверили их, что все кроме них плохие. Они одни самые лучшие, чудесные и неповторимые. И вы, сами не осознавая, соглашаетесь оказать любую помощь, лишь бы поскорее отделаться от таких людей. Это срабатывает защита, направленная на то, чтобы сохранить ваше психологическое здоровье.

Также сообщалось, как можно "выдохнуть" и перестать все контролировать.

О том, почему актриса Дженнифер Лоуренс заявила, что она психопатка, смотрите на видео ниже: