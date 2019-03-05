Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

Эксперты подсчитали себестоимость смартфона Samsung Galaxy S10+

Эксперты TechInsights насчитали компонентов на 11300 гривен Фото: Andro4all

Модельный ряд Samsung Galaxy S10 официально выходит 8 марта 2019 года, в аккурат к Международному женскому дню. В то же время озвученная цена смартфонов вызвала сомнение у многих потенциальных покупателей – почему так дорого? Журналисты издания TechInsights, которые занимаются оценкой себестоимости смартфонов, проверили этот технически совершенный гаджет 2019 года на предмет соответствия его цены и стоимости аппаратных комплектующих.

В качестве эксперимента была взята модель Samsung Galaxy S10+ на базе чипа Exynos 9820 с 8/128 Гб памяти. Galaxy S10+ был выбран неспроста – это самый дорогой смартфон в линейке, не считая гибкого Galaxy Fold.

Себестоимость Galaxy S10 в графике Фото: AndroidInsider

Эксперты выяснили, что самым дорогим компонентом Galaxy S10+ оказался дисплей. В отличие от предыдущих моделей, этот AMOLED-экран обладает вырезом островного типа под камеру – эта особенность даже получила собственное название – Infinity-O. Более того, в дисплей интегрирован сканер отпечатков пальцев, что еще больше повысило стоимость устройства. Такой экран обходится Samsung в 86,5 долларов – это дороже, нежели экран iPhone XS Max, который признан экспертами лучшим на рынке.

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На втором месте оказалась материнская плата, оцененная в 70,5 долларов. Именно она отвечает за работоспособность смартфона и быстродействие всей системы. Стоит также отметить, что в ее стоимость входит процессор Exynos 9820 (в некоторых регионах используется Snapdragon 855), высокоскоростная память и большой объем флэш-накопителя в 1 ТБ, отличающаяся высочайшей производительностью.

Себестоимость Galaxy S10+ оказалась выше прошлогоднего флагмана Galaxy S9+ Фото: Andro4all

Третью строчку в рейтинге самых дорогих компонентов Galaxy S10+ занимает камера стоимостью 56,5 долларов. В текущем поколении флагманских смартфонов Samsung воспользовалась тройным модулем. Она отличается наличием ультраширокоугольного объектива и поддержкой размытия фона за объектом съемки в режиме реального времени.

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В итоге эксперты TechInsights насчитали компонентов на 420 долларов (11 300 гривен). Себестоимость оказалась выше прошлогоднего флагмана Galaxy S9+, который оценили в 379 долларов (10 600 гривен). В США Galaxy S10+ оценивается в 1000 долларов, получается, что на одном смартфоне компания зарабатывает 580 долларов.

Однако в себестоимость не были включены расходы, которые Samsung несет при проектировании, производстве и маркетинге. Также к цене аппаратной начинки следовало бы добавить затраты на научные исследования и патенты, так что цена прибыли от продажи смартфона должна быть примерно раза в 2 меньше от заявленной экспертами.

Как телефон влияет на внешность:

Напомним, что ранее эксперты определяли, какая из двух моделей Samsung Galaxy S10 окажется быстрее. Также экспертами был назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире.

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