Почему Титаник не поднимают на поверхность

10 апреля 1912 года Титаник отправился из Саутгемптона в свой первый и единственный рейс

Титаник. Фото из открытых источников

C момента встречи судна с айсбергом прошло уже больше века, так почему же легендарный лайнер до сих пор не подняли на поверхность?

Скорее всего, в мире не найдется ни одного человека, который бы не слышал о "Титанике". И не только потому, что это была крупная катастрофа – все дело в одноименном фильме Джеймса Кэмерона, который навсегда сделал "Титаник" самым известным из всех затонувших кораблей.

10 апреля 1912 года "Титаник" отправился из Саутгемптона в свой первый и единственный рейс. Совершив остановки во французском Шербуре и ирландском Квинстауне, корабль вышел в Атлантический океан с 1317 пассажирами и 908 членами экипажа на борту.

Командовал судном капитан Эдвард Смит. 14 апреля радиостанция "Титаника" приняла семь ледовых предупреждений, однако лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости. Чтобы избежать встречи с плавучими льдами, капитан приказал идти чуть южнее привычного маршрута.

В 23:39 14 апреля вперёдсмотрящий доложил на капитанский мостик об айсберге прямо по курсу. Меньше чем через минуту произошло столкновение. Получив несколько пробоин, пароход начал тонуть. В шлюпки сажали в первую очередь женщин и детей. В 2:20 15 апреля, разломившись на две части, "Титаник" затонул, унеся жизни 1496 человек. 712 спасшихся человек подобрал пароход "Карпатия"

О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже: