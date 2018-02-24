Почему зайцы зимой больше не белые

Некоторые зайцы вообще не отращивают белый и густой зимний мех, а некоторые становятся белыми только частично

Изменение климата делает зимы короче и теплее, а кое-где зим вообще больше нет. Животным, приспособившимся к игре в прятки в белом снегу, приходиться адаптироваться к новым условиям.

Американский заяц-беляк зимой носит белую шубку, а летом бурую; по крайней мере, так было до последнего времени. В журнале Canadian Journal of Zoology вышла статья, в которой биологи, изучавшие зайцев в Пенсильвании и на Юконе, описывают цвет шкуры зайцев зимой. Оказалось, что некоторые зайцы вообще не отращивают белый и густой зимний мех, а некоторые становятся белыми только частично. Особенно сильно эта тенденция заметна у зайцев, проживающих южнее, в Пенсильвании.

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По мнению ученых, зайцы больше не отращивают плотный и теплый белый мех, потому что он не нужен теплой зимой, а может быть, эволюционное преимущество получают менее заметные в бесснежную зиму бурые и серые особи.

Зайцы плодятся не хуже кроликов, и эволюционируют быстро; новый признак вполне мог закрепиться за несколько последних лет.

Понять, какая из причин делает зимних зайцев бурыми и серыми, ученые планируют по тому, как выглядят зимой другие животные региона: если и они отказываются от сезонной смены меха, то, возможно, дело действительно в глобальном потеплении.

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