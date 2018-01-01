Под вулканической лавой археологи нашли окаменевшую лошадь

Животное откопали в конюшне одной из богатых вилл

Лошадь нашли на конюшне. Фото: pixabay

Окаменевшую лошадь, ставшую жертвой извержения Везувия, произошедшего в 79 году н.э., обнаружили в ближайшем пригороде Помпей — древнем городе, погребенном под слоем вулканического пепла.

Окаменевшая лошадь NEWS.am

По словам директора археологического парка "Помпеи" профессора Массимо Осанны, упряжь коня свидетельствует о том, что он, скорее всего, был боевым.

Ранее в Помпеях находили останки обезьян, мулов и ослов, а найденные останки лошади являются первыми с начала раскопок. Животное обнаружили благодаря черным копателям, проделавшим протяженные тоннели к пригородным виллам. Они под землей подбирались к погребенным под слоем лавы и пепла домам и добывали ценные предметы.

Археологи выявили один из таких тоннелей, длина которого составляет 60 м. Таким образом ученые и обнаружили окаменевшую лошадь. Тело ее хозяина, который также не успел спастись, находилось неподалеку.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже: